Jeste li primijetili detalj na ruci Ivana Perišića? Ovo je mnoge zabrinulo, evo o čemu se radi

Kakva je to bila večer Ivana Perišića na Poljudu. Jedan od predvodnika hrvatske nogometne reprezentacije u posljednjih desetak godina još je jednom zablistao u najdražem dresu. Konačno, postigao je svoj prvi pogodak u karijeri na poljudskom stadionu, i to protiv moćne Francuske u četvrtfinalu Lige nacija.

Perišić je, iako mu je već 36 godina, sinoć u Splitu odigrao ponajbolju utakmicu za Hrvatsku, a partiju protiv Francuske oplemenio je golom i asistencijom za Antu Budimira. Njegov pogodak spada u red najljepših u karijeri, a to mu je bio 34. pogodak za Hrvatsku. Sada je na vječnoj ljestvici strijelaca ispred njega ostao tek Davor Šuker s 45 golova u reprezentaciji.

Ipak, navijače je zabrinuo detalj s Perišićeve lijeve ruke. Naime, čitava ruka bila mu je omotana u bandažu, a Perišić je to nastojao zamaskirati dugim rukavom. No, Perišić je imao uganuće zgloba na lijevoj ruci. Nije to bila nekakva teža ozljeda, no da nije bilo tog zavoja, tko zna bi li se stanje pogoršalo. S obzirom na sjajnu igru, da se zaključiti da mu bandaža uopće nije smetala, a trebao bi biti spreman i za uzvrat u Parizu koji je na rasporedu u nedjelju u 20.45 sati.

