Ivanu Perišiću ostvario se san na Poljudu, konačno je uspio to napraviti

VELIKA PRILIKA

VIDEO Pogledajte kako Kramarić nije iskoristio penal, francuski vratar mu nogom obranio

Jedanaesterac je u sedmoj minuti susreta izveo Kramarić. No, nije najbolje pucao i francuski vratar Maignan mu je nogom obranio udarac. Lopta se opet odbila do ofenzivca Hoffenheima, no drugi pokušaj Kramarića nije bio dobar.