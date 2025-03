Jeličić o predsjedniku Hajduka: 'Tri laboratorija mu kap krvi ne bi izvukla'

Rijeka je u derbiju 26. kola Hrvatske nogometne lige porazila Hajduk rezultatom 3-0. Momčad Radomira Đalovića ovime je skočila na prvu poziciju ljestvice s 50 bodova. Hajduk je drugi sa 48 bodova, a Dinamo im je za petama s 45 bodova. Kolo najviše išlo u korist riječkim i zagrebačkim nogometašima, dok su ambicije splitskog kluba pretrpjele težak udarac i u narednim tjednima im prijeti pad na treće mjesto ukoliko dobro ne odrade predstojeće susrete. Na ishod derbija se osvrnuo i Joško Jeličić, stručni komentator MaxSporta.

"Rijeka je bila bolja u svim segmentima. Hajdukov je trener samim izborom ideje igre i igrača dao do znanja da se došao braniti, bez rizika. Neostajalo je hrabrosti. Ako staviš Kalika na desno krilo, ne možeš očekivati dubinu i igru jedan na jedan. To su Hajdukovi problemi cijele sezone. Nema ideje igre, automatizme. Danas je Gattuso nakrcao vezne igrače, ali govor tijela, taj psihološki moment, pokazao je puno", kazao je Jeličić pa uputio pohvalu Toniju Fruku.

"Rijeka izađe visoko, drži svatko svog igrača, Hajduk ne izlazi, ne pritišće, čak je tužno gledati pojedinačno igrače kako izgledaju. U drugom poluvremenu ih je stavio na svoje pozicije, preuzeo posjed, ali onda je Rijeka pokazala što i stotinu puta dosad, kako bez problema izlaze u tranziciju. Fruk je pokazao da je zasluženo u reprezentaciji, Djouahra je sjajno igrao, po lijevoj strani su Devetak i Djouahra pokazali sjajne mehaznizme. Hrgović je skrivio penal jer igra kontra nogom, ljevak kao desni bek. Kalik ne može igrati na toj poziciji, Diallo ne donosi ništa prema naprijed, Krovinović se vraćao previše natrag... Hajduk u prvom poluvremenu nije egzistirao", istaknuo je Jeličić pa dodao: "Rijeka ima jasnu ideju igre, jako samopouzdanje i izašla je pobijediti, za razliku od Gattusa. Ni jedan igrač Hajduka nije pokazao ništa, ali kao momčad nemaju ideju."

"Još jedna slika koja govori puno. Predsjednik je utakmicu gledao iz penthousa u Dubaiju, vjerojatno s pjenušcem u ruci. Što može kad je u klubu sve posloženo, zna se što tko radi. A Ivanu Biliću tri laboratorija ne bi kap krvi izvukla! To se prelijeva na teren, ta stabilnost i kontinuiet, jasne odluke, jedan čovjek odlučuje, zna se hijerarhija, pa i ako su pogrešne odluke. A Đalović je bio temperamentniji kao igrač, sazrio je", zaključio je Đalović, a pridružio mu se i Hrvoje Vejić: "Gattuso igra jednako i protiv Gorice doma i protiv Rijeka u gostima. Došao je po bod. Kalik je u prošlom derbiju izveo potez koji bi se vrtio u cijelom svijetu da je to napravio Modrić, ali kad je Kalik, onda je to bilo ‘slučajno‘. Mi smo prvaci u podcjenjivanju. Hajduk je platio danak neiskustvu Prpća i Hrgovića. Izmjene Gattusa ne znam kakve imaju smisla, što su odigrali Bamba i ostali, preloše... Radeljić i Bogojević ugasili su Hajduk potpuno. Selahi je bio fenomenalan."