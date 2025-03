Rakitićeva izjava je sramotna i vrlo opasna, neka se radije zapita što je to on donio igri Hajduka

Rijeka je na Rujevici očitala nogometnu lekciju Hajduku, s 3:0 Đalovićeva je momčad nokautirala raštimani Gattusov orkestar, te potpuno zasluženo uzela sva tri boda u derbiju. Hajdukov prvotimac Ivan Rakitić bio je jako ljutit nakon utakmice, umjesto da pokazao barem malo kritike prema svojoj i igri svoje momčadi, on je opleo po sucu utakmice Dariju Belu.



- Ispričavam se navijačima. Sad se vidi zašto je hrvatska liga zaostala, šteta da na ovakav način moramo izgubiti, mislim da je svima jasno o čemu pričam - rekao je Rakitić, pa dodao:



- Moramo se dići, raditi na našim greškama. Nadam se za dobro hrvatskog nogometa da se ovako nešto zadnji put dogodilo. Mi ćemo raditi i nećemo dati nikome da nas stisne dole.



Izjava Rakitića sramotna je i šokantna. Raketa bi morao shvatiti da ovakvom izjavom o sucima nepotrebno stvara kaos pred dolazak reprezentacije u Split, a uopće nije u pravu. Niti najmanje. Kao da je prespavao dosadašnji dio sezone, kada su suci, namjerno ili ne, mnogo puta i pomogli njegovoj momčadi.



Rakitić bi se radije trebao zapitati što je to on u posljednjih 10-15 utakmica donio Hajduku, a manje pričati o sucima. Trebao bi, kao iskusni reprezentativac i legenda našeg nogometa shvatiti odgovornost koju ima. Ovako posve nepotrebno potpirivanje vatre zaista nema nikakvog smisla. Bolje mu je, da zajedno sa suigračima i svojim trenerom, zapne u reprezentativnoj stanci, pa da onda u nastavku pokušaju razveseliti svoje navijače. Priča gdje prstom upiru u suce neće im sigurno pomoći, pogotovo što nemaju pravo. A njegova teza da je hrvatska liga zaostala također bi se dala osporiti. Usotalom, u toj "zaostaloj" ligi zarađuje skoro milijun eura po sezoni. Za igru koju pruža, sasvim dobra cifra.

