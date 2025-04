Jedan od najvećih hrvatskih sportaša: Sramotno je to što su mi napravili. Kreteni

Giuseppe Pino Gjergja, jedan od naših najvećih košarkaša, bio je gost u Denis Podcastu. Progovorio je o nepravdi koju je doživio u svom Zadru.

- Ja sam kupio dva stana s novcem koji sam zaradio u inozemstvu. Meni Grad nije dao ništa osim optužnice. Evo je ovdje. Oslobođen sam, danas imam službenu potvrdu, obrazloženje zašto sam oslobođen i zašto sam bio optužen. To je sramotno. Nije lijepo ni zbog porodice, djece, unuka, da se mene prikazuje kao lopova. To je sramotno - rekao je Gjergja i dodao:

- Ja sam našao Diadoru. Nudili su četverogodišnji ugovor na 2 milijuna dolara godišnje, te kompletnu opremu za kadete, juniore i seniore. Oni su rekli da to ne prihvaćaju, da je Zadar dovoljno bogat i da želim iredentu na mala vrata dovesti u grad. To su takve budalaštine. Takvi kreteni. Ali to su činjenice. I odbijeno je. Možda ćete se sjetiti da je Zadar angažirao Rađu i Komazeca, gdje su samo njih dvojica koštali dva i pol milijuna dolara tu godinu. I nisu osvojili ništa. I što sada? Pa da vas neće uvrijediti kao čovjeka. Ja sam kompletan život na neki način poklonio Zadru. A oni mi vraćaju na takav način...

