Ivica Zubac dobio veliko priznanje iz NBA lige. Čudesni Hrvat igra najbolju sezone karijere

S obzirom na završetak osnovnog dijela sezone i predstojeći početak doigravanja, vrijeme je i za podjelu glasova za glavne pojedinačne nagrade za ligaški dio natjecanja u najjačoj svjetskoj klupskoj ligi. Od novinara, koji biraju, prvi je svoje mišljenje podijelio Tim Bontemps. Jedan od najuglednijih NBA novinara iznenadio nas je s dvije svoje odluke.

Ona koja nas je ugodno iznenadila jest da ESPN-ov NBA kroničar drži da je najbolji defenzivac sezone Ivica Zubac. A zašto je, pred Evanom Mobleyjem (Cleveland) i Jarenom Jacksonom Jr. (Memphis), dao prednost hrvatskom centru (Clippers), objasnio je ovako:

– Sve do All-Star Weekenda jedina dvojba u izboru za defenzivca sezone bila je tko će biti drugi iza Victora Wembanyame. No nakon što je prerano završio sezonu zbog venske tromboze, utrka se posve otvorila, a u mom pogledu sve je završilo na dvojbi između Zupca i Mobleya. Clippersi su jedna od najboljih obrambenih momčadi lige, a Zubac je igrač koji protivnicima dopušta najmanje kvalitetnih šuteva. Mobley je pak najsvestraniji defenzivac jer može čuvati bekove, krila i centre. No ono što daje prednost Zupcu jest što je odigrao devet utakmica više, sveukupno oko 500 minuta više od Mobleya.

I dok se s ovim uglednim perom slažemo što se tiče defenzivca godine, ne želimo se složiti s njegovim izborom za najkorisnijeg igrača sezone. Jer on, unatoč nevjerojatnim brojkama Nikole Jokića, prednost daje kanadskom beku u sastavu Oklahome Shaiju Gilgeous-Alexanderu. A Joker je sezonu završio s triple-double prosjekom – 29,6 koševa, 12,7 skokova i 10,2 asistencije – i u svim tim statističkim kolonama je među tri vodeća igrača lige. I zato u našim očima on ima prednost pred Shaijem koji je okončao ligaški dio sezone kao najbolji strijelac lige (32,7) u sastavu momčadi koja je ostvarila najbolji skor s upisanih 68 pobjeda. To je dosad pošlo za rukom samo šest momčadi.

Najboljim trenerom sezone Bontemps drži Kennyja Atkinsona, stručnjaka s klupe Clevelanda, druge momčadi lige po učinku (64 pobjede). A u razmatranju za najboljeg novaka godine svoj glas daje mladom Francuzu Zaccharieu Risacheru iz Atlanta Hawksa, koji protiv Orlanda (95:120) nisu iskoristili priliku da izbore sedmo mjesto i namjere se na drugoplasirani Boston, nego će se s Miamijem boriti za osmo mjesto i sučeljavanje s prvoplasiranim Clevelandom.

Na Zapadu su sedmo mjesto izborili košarkaši Golden Statea pobijedivši Memphis (121:116), koji će s Dallasom odlučivati o tome tko će u doigravanju na prvoplasiranu Oklahomu.

Inače, onih 16 klubova iz doigravanja podijelit će 34,7 milijuna USD pri čemu će prvaku pripasti 8,8 milijuna USD, a pobijeđenom finalistu 3,8 milijuna USD. Sami igrači, ovisno o uspjehu njihova tima, dobit će između 30.400 USD pa sve do 828.000 USD koliko će pripasti svakom od igrača NBA prvaka.