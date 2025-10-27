Naši Portali
REPREZENTACIJA

Jedan igrač Slavena bio je bliže nastupu za vatrene od Jagušića. Sjećate li ga se?

Rovinj: Trening nogometne reprezentacije uo?i utakmice s Andorom
Tino Juric
Autor
Tomislav Dasović
27.10.2025.
u 14:41

Legendarni napadač farmaceuta u ožujku 2009. godine bio je kod izbornika Slavena Bilića priključen treninzima vatrenih uoči utakmice s Andorom

Ako zaigra (protiv Farskih Otoka ili Crne Gore), Jagušić će postati prvi igrač u povijesti Slaven Belupa koji je zaigrao u službenoj utakmici za hrvatsku reprezentaciju. Prethodno su tu priliku dobili Antun Marković i Nikola Katić, ali na prijateljskim turnirima kada su pozvani uglavnom nogometaši iz HNL-a.

Ovo je objava koju je u ponedjeljak pustio NK Slaven Belupo, ponosan na status svog 20-godišnjeg nogometaša Adriana Jagušića – novog na listi Dalićevih pretpoziva. Dakle, Adriano je u ovom trenutku na papiru korak do poziva u vatrene, odnosno do minutaže u dresu A vrste, do čega je – objektivno – dug put.

Dalić objavio novi popis vatrenih, nema Baturine i Majera, potvrđeni napisi iz susjedstva

Međutim, Slaven Belupo mogao je podsjetiti kako je jedan njegov igrač u A reprezentaciji bio korak bliže nastupu u kvalifikacijskoj utakmici za Hrvatsku od sada Jagušića. Dapače, taj se igrač – legendarni Bojan Vručina, danas 40-godišnjak – u ožujku 2009. godine – čak bio priključio treninzima vatrenih nakon što ga je izbornik Slaven Bilić pozvao u kamp u Rovinju, suočen s neizvjesnim statusima nekolicine napadača. Vručina je u tom trenutku na kontu imao 13 pogodaka u dresu Slavena Belupa. Zanimljivost je kako ga zaštitar u Rovinjskom Selu nije bio prepoznao i zamalo ga nije pustio na trening.

Bile su to pripreme za kvalifikacijsku utakmicu s Andorom u Andori la Velli, koja je bila odigrana 1. travnja 2009., u kojoj je Hrvatska slavila s 2:0 pogocima Klasnića i Eduarda. Iako je u tom trenutku bio reprezentativac, Vručina ipak nije bio u zapisniku te utakmice. Dino Drpić i on zajedno su gledali utakmicu s tribina. 

