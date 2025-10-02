Je li vrijeme za povratak? Dinamova nada briljira na posudbi: 'Bolji sam nego prije!'

Mauro Perković u veljači je ove godine otišao na posudbu u poljsku Cracoviju. Dinamov stoper, odnosno, ofenzivni bek, igra sjajno u Poljskoj, u 14 nastupa postigao je četiri pogotka. Za igrača njegove pozicije, nije loše.

- Stvarno mi je odlično u Poljskoj. Iskreno, prije dolaska ovdje, nisam posebno pratio njihovu ligu. Ali izaziva respekt činjenica da je liga sjajno organizirana i posložena, naravno, tereni su odlični, a i cijela priča oko infrastrukture. Mnoštvo je novih stadiona, naš trening centar s pet terena potpuno je novi. Naravno, uvjeti nisu kao u Dinamu, u smislu hotela ili putovanja. U Dinamu na veća putovanja ide se zrakoplovom, a ovdje najčešće autobusom. Ozračje u klubu je sjajno, odnosi među ljudima, grad je odličan za život. Sve je super, brzo sam se prilagodio, baš sam zadovoljan, samo da se tako nastavi - počeo je Mauro Perković.

Kakva je to nogometna razina u odnosu na našu ligašku priču?

- Što se tiče HNL-a, dosta je fizički zahtjevnija, više se igra na kontranapade, svi su fizički jači. U HNL-u se više traži posjed, posebice ako govorim o Dinamu. Isto tako, u Poljskoj je puno više konkurentnijih klubova nego u Hrvatskoj. Ovdje svatko može dobiti svakoga. Niti jedna utakmica nije lagana, kako se zna događati u Hrvatskoj. Ovdje baš svaku utakmicu moraš biti potpuno spreman, jer svi dobro igraju...

Perković u Poljskoj ove sezone igra dvije pozicije, stopera i lijevog krilnog beka...

- Zadnjih nekoliko utakmica igram na krilnom beku. U Istri sam krenuo kao stoper i tu se osjećam sigurnije. Sada igram ofenzivnijeg beka i dosta mi dobro ide. Fizički je teže, no dobro je ako momčad igra napadački.

Zašto vam poljska liga toliko odgovara?

- Pa jednostavno, dosta nas momčadi stišće i stvarno mi odgovara to izlaženje od vratara i kreiranje igre. Kada je netko na presingu, dosta se lakše iznosi i oduzima lopta, ima više prostora. To je jedan od glavnih razloga. Jer, kada si u Dinamu, u domaćoj ligi najčešće igraš protiv povučenog defenzivnog bloka gdje je dosta teško. A ovdje se ostavlja prostora ako uspiješ razigrati momčad, a mi imamo kvalitetu u ofenzivnom dijelu i stvaramo dosta šansi, zabijamo i osvajamo bodove.

Nakon deset kola, Cracovia je na drugom mjestu prvenstvene ljestvice (18 bodova) iza Gornika Zabreze (19) ali i utakmicom manje...

- Da, na drugom smo mjestu, imamo šanse da uskoro preuzmemo vrh. U zadnjem smo kolu igrali protiv Gornika i imali priliku, no odigrali smo neodlučeno.

Trener je Slovenac, Luka Elsner (43), kakvi su mu zahtjevi?

- Odličan je trener, jasno je da ima znanje i iskustvo. Uostalom, radio je već u nekoliko liga, poput Cipra, Francuske, Nizozemske, Belgije... Zna točno koja je naša kvaliteta i što nam treba da bismo bili bolji. Svi smo se vrlo brzo i jednostavno prilagodili njegovim zahtjevima, daje nam ono što jer potrebno kako biste pobjeđivali. Igramo pametno, ne traži neku ljepotu u igri, nekakve posebne 'build upove' (kreiranje igre, nap.a). Jasne su njegove zamisli, ako nemamo prostora, moramo igrati što jednostavnije. Naše kapacitete iskorištavamo i zbog kvalitete koju imamo u zadnjoj, napadačkoj trećini. To nam je najveći forte jer imamo igrače koji donose prednost kada se otvori širi manevarski prostor.

Što kažu poljski analitičari o vašim ovosezonskim šansama u prvenstvu?

- U početku nitko nije računao na nas. Ove smo sezone doveli nekoliko kvalitetnih igrača, a dosta nas medija vidi među tri najbolje momčadi. No, dugo je prvenstvo, iako sam siguran da se možemo boriti za Europu. To je klupski cilj.

Jasno je da Ekstraklasa Perkoviću pruža poseban podražaj jer, kako sam kaže, postao je bolji igrač?

- Iskreno, smatram da sam bolji. Imam kontinuitet i dobro se osjećam. Liga je zahtjevna, moraš biti stalno na 100 posto. Jako se trenira i igra, osjetim da sam fizički spremniji i bolji nego sam to prije bio.

Cracovia je najstariji klub u Poljskoj, osnovan 1906. godine, kakva je nogometna energija u Ekstraklasi?

- Ozračje je odlično, posebice kada igramo protiv većih momčadi. Naš stadion kapaciteta je 15 tisuća gledatelja, a prosjek na utakmicama je 14 tisuća. Osjeti se da ljudi žive za nogomet jer mogu uživati u pravom komforu na udobnim stadionima. A užitak je gledati ligu u kojoj ima dosta pogodaka i šansi.

O čemu Poljaci pričaju kada je riječ o problemima koje moraju riješiti?

- Gledano iz perspektive mog kluba, čini mi se da su zadovoljni. No, sigurno im je strategija razvijati puno više mlađih igrača. Mi imamo samo jednog standardnog mladog poljskog igrača. Većinom u ligu dovode strance koji rade razliku.

Perković, naravno, prati zbivanja u Supersport HNL-u...

- Ma pratim stalno, svaku utakmicu. Zanima me taj novi Dinamo. Uživam gledati jer su mi tamo brojni prijatelji.

Kako vam izgleda novi Dinamo?

- Stvarno jako dobro, dosta je mladih igrača, dečki daju sve jedan za drugoga, igraju jako lijepo. Trener Mario Kovačević je to jako dobro posložio, svaki igrač koji uđe u igru daje maksimum. Dinamo je, u ovom trenutku, glavni konkurent za naslov, bez dvojbe. Pokazali su to na derbiju s Hajdukom, protiv Rijeke. Gledao sam protiv Fenerbahčea, Slavena Belupa, Varaždina, Gorice... Nitko im u ligi ne može doći blizu. Jako mi je bilo drago nakon onakve izvedbe protiv Fenerbahčea...

Kakav je Dinamo na vašoj poziciji?

- Vidim da su doveli Godu i Vinlöfa. To su jako dobri igrači. Ali, ako me pitate, mislim da bi tu bilo u prostora za mene. Jer, otkako sam u Poljskoj, igram dobar nogomet i dojma sam da bih se mogao nametnuti u ovakvom Dinamu. Smatram da bih se uklopio u ideju tog modernog nogometa s posjedom kojeg gaje u Dinamu. Ako bih se jednog dana vratio, stvarno bih uživao.

Možda je to i realan scenarij, premda tehnički teško izvediv, ili...?

- Da, bilo bi sjajno. Trenutačno sam fokusiran na Poljsku. Jer, Dinamo je veliki klub i svi te tamo vide, svaki igrač, posebice iz Hrvatske želi tamo.

Ako nastavi u ovakvom ritmu, sigurno se može nadati i reprezentativnom statusu?

- Svakom je san igrati u reprezentaciji. Na mojoj poziciji su odlični igrači, na meni je da se trudim. Nikad se ne zna, jednog dana...

Njegovi bivši suigrači iz Istre, Valinčić i Lisica izgledaju dobro u plavom dresu...

- Znamo se jako dobro, S Valinčićem sam igrao u reprezentaciji, a s Lisicom sam krenuo u Istri s deset godina. Jako mi je drago zbog njih ali i Istre koja je pokazala da znao proizvesti igrače za najvišu razinu.

A kako vam izgleda ostatak HNL-a?

- Gledam i svoju Istru. Malo je lošije krenula u sezonu, smijenili su trenera. No, kod Istre je uvijek tako, promijene dosta igrača, treba im vremena da se sve posloži i na kraju sezone uvijek izvuku najbolje. To će biti još i bolje... - zaključio je Perković.