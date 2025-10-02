Zašto protivnici Dinama poste 25 sati prije utakmice? Moraju se pridržavati rigoroznih pravila

Protivnici Dinama u današnjem dvoboju Europske lige, nogometaši Maccabija iz Tel Aviva, nalaze se pred jedinstvenim sportskim i tjelesnim izazovom. Na dan utakmice dobar dio njihovih igrača obilježava Jom Kipur, poznat i kao Dan pomirenja, najsvetiji blagdan u židovstvu. Ovaj blagdan nalaže stroga pravila, od kojih je najpoznatiji potpuni post koji traje otprilike 25 sati, počevši od zalaska sunca prethodnog dana pa sve do zalaska sunca na dan blagdana. Tijekom tog razdoblja, vjernicima je zabranjeno konzumirati bilo kakvu hranu i piće, uključujući i vodu, što za profesionalne sportaše predstavlja ekstremno iskušenje.

Specifičnost situacije leži u tajmingu, jer se post za igrače Maccabija završava svega dva sata prije početka utakmice koja se igra u Bačkoj Topoli. Osim apstinencije od hrane i pića, pravila Jom Kipura uključuju i suzdržavanje od rada, vožnje, korištenja elektroničkih uređaja, ali i sportskih aktivnosti. Upravo zbog toga, izraelska momčad nije mogla odraditi uobičajeni trening večer uoči važnog europskog susreta, već su ga morali pomaknuti za raniji termin. To remeti uobičajeni ritam pripreme za utakmicu i stavlja momčad u bitno nepovoljniji položaj u odnosu na protivnika koji se priprema u normalnim okolnostima.

Kakve će posljedice post ostaviti na organizam igrača, najbolje su objasnili stručnjaci. Sportski nutricionist je za izraelske medije istaknuo goleme rizike i izazove oporavka u tako kratkom roku. "Bit će veliki izazov pripremiti se u ta dva sata jer za vrijeme posta igrači gube tri do četiri kilograma, mnogo tekućine i energije. U kratkom vremenu bit će se potrebno rekuperirati, popiti dovoljno tekućine, s njom i dovoljno šećera. Potrebno je jesti sporo, u malim količinama i postupno", objasnio je. Za sportaše čija izvedba ovisi o optimalnoj hidrataciji i razini energije, ovakav gubitak predstavlja ogroman hendikep koji se teško može nadoknaditi u samo 120 minuta.

Unatoč svemu, trener Maccabija Žarko Lazetić situaciji pristupa s puno poštovanja prema vjerskim uvjerenjima svojih igrača, od kojih većinu čine Izraelci. "Imamo širok popis igrača i igrače koji znaju da će nakon posta moći igrati. Za mnoge ljude religija i vjera su važnije od nogometa i moramo to prihvatiti, nositi se s tim i pokušati pobijediti u takvoj utakmici. Naravno, svi koji poste mogu igrati. Kao i uvijek, počet ćemo s najboljom momčadi", poručio je Lazetić, jasno dajući do znanja da neće raditi kompromise oko sastava zbog posta, već će na teren poslati one za koje vjeruje da mogu donijeti pobjedu, bez obzira na specifične okolnosti.