Je li Salihamidžić okrenuo leđa Kovaču? Otišao u Madrid po trenera

Bayernov sportski direktor Hasan Salihamidžić u Madridu će se sastati s Realovim bivšim trenerom Julenom Lopeteguijem, piše Mundo Deportivo.

Razlog sastanka je angažman 52-godišnjeg španjolskog trenera koji bi sljedeće sezone mogao preuzeti bavarskog bundesligaša. Tako se nastavljaju sve glasnija šaputanja kako će naš Niko Kovač (47) bez obzira na to što je blizu dvostruke krune do ljeta napustiti Bayern.

Navodno, Salihamidžić želi iz prve ruke saznati je li Lopetegui zainteresiran za posao. Zadnjih tjedana već se nekoliko trener povezivalo s klubom iz Münchena, a Španjolac još jedan s tog popisa.

Bayernov igrač Španjolac Thiago Alcantara je jedan od rijetkih koji je znao za Salihamidžićeve planove u Madridu. Julen Lopetegui od listopada prošle godine je bez kluba nakon što je dobio otkaz u madridskom Realu.

Baš nas zanima kako je ovu vijest primio Niko Kovač.

