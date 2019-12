Javio se sjajni rukometaš kojega je Červar otpisao i otkrio u čemu je problem

Lino Červar, izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije, objavio je popis od 28 igrača za Europsko prvenstvo 2020. godine. Hrvatska natjecanje započinje u Grazu 9. siječnja 2020., a izbornik će onamo voditi 16 igrača.

Červar odabrao šutnju

Prvi put od 2010. godine na popisu nema Manuela Štrleka (31), sjajnog lijevog krila koji trenutačno igra za Veszprem.

– O tome zašto nema Štrleka, pričat ću kada počnu pripreme, 17. prosinca – rekao je kratko Červar.

Ali....

– Nema ali, pričat ću o tome kada dođe vrijeme – nije se dao smesti Lino.

Nešto pričljiviji bio je Manuel Štrlek.

– Nema nikakve drame, nema nikakvog skandala. Sjeo sam za stol s izbornikom Linom Červarom i korektno sam mu rekao da se trenutačno osjećam tako da ne mogu sto posto pomoći reprezentaciji na EP-u u Austriji. Nema nikakve ljutnje, dapače. Rastanak je bio baš onako prijateljski – rekao je Štrlek.

Nije valjda konačni rastanak?

– Ne. Nije. Nisam zalupio vratima kako se kaže i nisam se oprostio od igranja za reprezentaciju. Bit ću tu ako će me trebati. Dečkima želim svu sreću na Europskom prvenstvu, bit ću njihov najvjerniji navijač i kamo sreće da konačno osvojimo tu europsku zlatnu medalju koja nam jedina nedostaje – istaknuo je Štrlek.

Debitirao prije 9 godina

Zanimljivo je da ga je u reprezentaciju uveo upravu Lino Červar. Bilo je to krajem 2008. godine. Červar je u Štrleku vidio jakog aduta za tada predstojeće svjetsko prvenstvo kojem smo bili domaćini 2009. godine. No, u posljednjim sekundama jedne pripreme utakmice na turniru u Austriji došlo je do teškog loma i Štrlek je SP u Hrvatskoj gledao sa štakama. Njegovo prvo veliko natjecanje bilo je Europsko prvenstvo u Austriji 2010. Prije devet godina tamo smo uzeli srebro, a iz te momčadi Graz će ponovno vidjeti tek Domagoj Duvnjak i Željko Musa. Jasno, ako se ta dvojica oporave jer su trenutačno ozlijeđeni.

Inače, Štrlek je u proteklih deset godina s reprezentacijom osvojio pet medalja. Bio je jedan od ključnih igrača u pohodu na srebro na EP-u 2010., ima i broncu iz 2012. i 2016., kao i bronce s Olimpijskih igara 2012. i Svjetskog prvenstva 2013.

U odnosu na posljednji SP nema Stevanovića (oproštaj), Blaževića, Sliškovića, Vrankovića, Bičanića i Bećirija.

Na popisu su – vratari: Šego (Montpellier), Ašanin (PPD), Šunjić (Ivry), Car (Nexe); desna krila: Horvat (PPD), Matanović (Gorenje), Vida, Mileta (oba Nexe); lijeva krila: Mihić (Wisla), Mandić, Ravnić (oba PPD), Jelinić (Nexe); kružni napadači: Musa (Magdeburg), Marić (Melsungen), Šipić (PPD), Brozović (Hannover); lijevi vanjski: Mamić (Leipzig), Šarac (Celje), Hrstić (PPD), Kuduz (Bukurešt); srednji vanjski: Duvnjak (Kiel), Cindrić (Barcelona), Gadža (PPD), Karačić (Kielce); desni vanjski: Stepančić (Szeged), Šebetić (Tremblay), Martinović (Hannover) i Vekić (PPD).