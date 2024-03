Javio se heroj Lokomotive: 'Obožavam igrati na Poljudu! Livaja? Naravno da mu moj potez ne paše'

Lokomotiva slavi senzacionalnu pobjedu na Poljudu. Golovima Roberta Mudražije u 26. i 60. minuti momčad trenera Silvija Čabraje srušila je Hajduk i zasjela na četvrto mjesto ljestvice HNL-a. To će mjesto, kao i prva tri, po svemu sudeći, voditi u Europu sljedeće sezone. Pogodak Marka Livaje u završnici utakmice uspio je samo kozmetički popraviti stvari iz Hajdukovog aspekta. Livaja je ranije promašio jedanaesterac, a Hajduk je od 24. minute igrao bez Dine Mikanovića koji je do tad već dobio dva žuta kartona.

Nakon utakmice izjavu je dao i dvostruki strijelac Mudražija.

- Vrlo važna dva gola, borimo se za Europu. Mislim da smo taktički odigrali odličnu utakmicu, uz crveni karton koji nam je dosta pomogao. Kada je igrač u formi lopta ga hoće. Sve se poklopilo, rijetko se viđa da netko zabije dva gola na Poljudu - kazao je Mudražija.

Prokomentirao je vezni igrač Lokomotive i sukob s Markom Livajom koji se dogodio odmah nakon što je Mudražija zabio za 0:1 sredinom prvog poluvremena. Tada je Livaji smetao način na kojeg je strijelac za goste slavio gol.

- To je u žaru borbe, proslaviš pogodak malo burnije. On je kapetan. Naravno da mu to ne paše, rezultat je takav, ali to je sve sport - kaže Mudražija pa dodaje:

- Obožavam igrati na Poljudu. To su mi najdraže utakmice, posebno sam motiviran. Veliki derbi uz navijače. Gušt je igrati na takvom stadionu. Tko će biti prvak? Sve je otvoreno. Svaka utakmica se ide na nož. Sezona je odlična. Do kraja će biti zanimljivo.