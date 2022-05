Javio nam se vatreni kojeg su napali huligani: Bilo ih je četiri, htjeli su me udariti...

Luka Sučić ovih je dana posebna medijska priča mu Austriji. Naviknuti smo da ga kroničari Red Bull Salzburga ističu kao jednog od najboljih igrača te momčad. Tako je ove sezone bilo iz kola u kolo. No, jučer se u austrijskim medijima pojavila informacija da ga je na benzinskoj crpki napala skupina huligana.

- Točno je da su me napali na benzinskoj crpki. Nije se dogodilo ništa strašno. Nakon utakmice su me napala četvorica... - počeo je Sučić.

Sigurno je stresno doživjeti takvo iskustvo?

- Pa u tom trenutku nije baš ugodno. No, nakon što prođe, brzo zaboravite. Iznenadi se čovjek, posebice kada ne očekuješ takvo što.

Jesu vas htjeli udariti?

- Sjeo sam u auto, pa nisu uspjeli. Kada sam odlazio s benzinske, udarali su po automobilu. Bili su to vjerojatno simpatizeri bečkog Rapida - kazao je Luka, složivši se s konstatacijom kako je svijet prepun idiota!

Luka i ove sezone igra u sjajnoj formi, jedan je od najboljih igrača Salzburga.

- U dobroj sam formi, igram standardno, uživam. U ovom mi trenutku sve odgovara u Salzburgu i zato pružam dobre partije na travnjaku. Zabijam, nadam se da ću tako nastaviti...

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 08.11.2021., Zagreb - Amadria Park Hotel Capital. Okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije za utakmice protiv Malte i Rusije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sa Salzburgom ima ugovor do 2025. godine, ligu je svojim talentom očito prerastao, no do daljnjega će ostati u Austriji.

- Nema razloga razmišljati o odlasku. U Salzburgu mi je super. Ovo je dovoljno dobar podražaj za moj igrački razvoj. A jednoga dana, ako i kada do toga dođe, volio bih prema Španjolskoj. Čini mi se da bi mi La liga najviše odgovarala, po mom stilu igranja. Barcelona? Pa tako nekako...

U Salzburgu se Sučiić svakodnevno druži s Rokom Šimićem, mladim našim igračem koji je kao igrač Red Bulla na posudbi u Lieferingu...

- Družimo se skoro svaki dan. On na svojoj razini igra odlično. Nija lagano doći iz Hrvatske i odmah zabijati takvom lakoćom. Uskoro će biti priključen Red Bullu na pripremama. Polako stasava u igrača koji može zadovoljiti zahtjeve puno više razine. Do njega je sve, treba se dokazati na pripremama. Ima potrebnu kvalitetu, to je najvažnije - naglašava Sučić.

Luka je, po svemu sudeći, u skupini onih igrača koji bi u budućnosti trebali dati puno našoj nacionalnoj vrsti...

- Sretan sam svaki put kada dobijem poziv. Za mene je to veliko priznanje. Veselim se što ću opet biti u istoj momčadi s velikim igračima. Dat ću sve od sebe da opravdam poziv. Najvažniji mi je cilj s mladom reprezentacijom plasirati se na Europsko nogometno prvenstvo sljedeće godine. Super mi je raditi i s izbornik mlade vrste Igorom Bišćanom. On je bio odličan igrač i sjajan je trener.

Kakve su Bišćanove metode?

- U austrijskoj ligi igra se nogomet koji se puno zasniva na fizičkoj komponenti. Ima jako puno trke, meni više odgovara kada mogu improvizirati i kada imaginacija dolazi do izražaja. Ova mlada reprezentacija skupina je sjajnih igrača. Jako dobro smo krenuli u kvalifikacijama, a zadnje dvije utakmice smo kiksali. Sada nam se to ne smije dogoditi protiv Norveške i Estonije. Sigurna sam da ćemo s izbornikom Igorom Bišćanom pronaći dobitnu kombinaciju - zaključio je Luka Sučić.

