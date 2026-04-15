Zbog ovakvih večeri volimo nogomet! Pogledajte sve golove sa spektakla u Munchenu

Zbog ovakvih večeri volimo nogomet. Bayern München i Real Madrid su nam u uzvratu četvrtfinala Lige prvaka na Allianz Areni dali nevjerojatnu nogometnu poslasticu koja je završila rezultatom 4:3 za njemačkog prvaka. Tim rezultatom su Bavarci prošli u polufinale i izbacili Real, budući da su u prvom dvoboju u Madridu slavili 2:1 te su tako na kraju prošli s ukupnih 6:4. Tek je to drugi put u posljednjih šest sezona da je Bayern došao do polufinala, dok je Real drugu sezonu u nizu ostao bez polufinala. Sve golove s utakmice pogledajte OVDJE.

Utakmica je počela apsolutnim šokom, to jest nevjerojatnom greškom junaka iz prve utakmice, Manuela Neuera, koji je bio daleko od svojeg gola pri početku izgradnje napada pa neobjašnjivo dodao loptu u noge Ardi Güleru, a mladi Turčin je s velike udaljenosti pogodio praznu mrežu za vodstvo Reala u 35. sekundi. Pomalo ironično, prije utakmice Neuer je izjavio: "Naša startna pozicija je dobra zbog rezultata i domaće atmosfere, ali ne smijemo se uljuljati u lažnu sigurnost, znamo da nas Real može kazniti". To je bio ujedno najraniji gol za Real Madrid u povijesti Lige prvaka. Već u šestoj minuti Bayern je izjednačio. Joshua Kimmich je ubacio iz kuta točno ispred gola, na metar ispred gola je bio Aleksandar Pavlović koji je bez ikakvih poteškoća pospremio loptu u mrežu pored vratara Reala Andrija Lunjina koji je pao i 'zaplivao' bez ikakvog razloga.

U 29. minuti Real je opet poveo i izjednačio ukupan rezultat. Güler je zabio svoj drugi pogodak na susretu, ujedno i svoj drugi u karijeri u Ligi prvaka. S desne strane je lijevom nogom fenomenalno pogodio preko zida, a Neuer nešto slabijom reakcijom to nije uspio zaustaviti. Već u 38. minuti, nakon velikog pritiska Bavaraca, došlo je do izjednačenja. Stoper Upamecano je iz zadnje linije napravio prodor pa sjajnom loptom pronašao Kanea u kaznenom prostoru Reala, a Englez nije imao težak posao pospremiti loptu u mrežu. Bio je to točno 50. Kaneov pogodak u ovoj sezoni. No, do kraja poluvremena Real je opet izjednačio, a do svojeg jubileja došao je i Kylian Mbappé. Vinicius je povukao kontru na lijevoj strani među nekoliko igrača, odigrao u sredinu za Francuza koji je bio sam pred Neuerom te je lakoćom zabio svoj novi pogodak. Mbappé je došao do svojeg jubilarnog 70. pogotka u Ligi prvaka, a 40. u ovoj sezoni. Time je Mbappé postao prvi igrač u povijesti Lige prvaka koji je zabio deset gostujućih golova u jednoj sezoni Lige prvaka.

U drugom poluvremenu gledali smo i dalje dinamičan dvoboj, krcat šansama i obranama, a odluka je pala u završnici i to nakon što je Real ostao s igračem manje zbog glupog crvenog kartona Eduarda Camavinge u 86. minuti. Pogodak odluke je u 89. minuti za Bayern zabio Luis Diaz, a u sudačkoj nadoknadi Michael Olise je postavio konačnih 4:3 za Bayern te ukupnih 6:4. U drugom dvoboju uzvrata četvrtfinala, Arsenal je sa Sportingom odigrao 0:0, te s ukupnih 1:0 prošao u polufinale.