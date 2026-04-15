UPOZORILA OBOŽAVATELJE

Slavna TV doktorica o teškoj dijagnozi: 'To je bio šok. Ako imate simptome poput mojih, obavezno se javite liječniku'

Lee je ispričala kako je nakon gašenja kamera napustila svoju ordinaciju u Kaliforniji i otišla ravno roditeljima. Te su se noći simptomi pogoršali, a ujutro je završila na hitnoj. Nakon magnetske rezonance (MRI), otkriveno je da je pretrpjela ishemijski moždani udar, koji nastaje kada je krvna žila koja opskrbljuje mozak krvlju začepljena.

Sandra Lee, poznatija kao Dr. Pimple Popper, otkrila je da je prošlog studenog doživjela moždani udar tijekom snimanja druge sezone emisije „Dr. Pimple Popper: Breaking Out”. „Mislila sam da je riječ o valungama. Jako sam se uznojila i nisam se osjećala dobro”, prisjetila se reality zvijezda u intervjuu za People objavljenom u utorak. Lee je ispričala kako je nakon gašenja kamera napustila svoju ordinaciju u Kaliforniji i otišla ravno roditeljima. Te su se noći simptomi pogoršali, a ujutro je završila na hitnoj. Nakon magnetske rezonance (MRI), otkriveno je da je pretrpjela ishemijski moždani udar, koji nastaje kada je krvna žila koja opskrbljuje mozak krvlju začepljena. „Zapravo se dogodilo to da mi je dio mozga odumro. Bio je to pravi šok”, priznala je zvijezda Lifetimea.

„Kao liječnica, nisam mogla poreći da mi je govor nerazgovijetan i da osjećam slabost na jednoj strani tijela, ali sam si govorila: 'Ovo je samo san, zar ne?' Zapravo je bila riječ o živoj noćnoj mori.” Snimanje je prekinuto, a liječnica je provela dva mjeseca na fizikalnoj i radnoj terapiji kako bi povratila ravnotežu i pokretljivost. „Ne sviđa mi se što nemam potpunu kontrolu nad lijevom rukom i što mi stisak nije toliko jak”, objasnila je. „Jako je zastrašujuće kada osjećam da nisam u najboljoj formi.”

Gledajući unatrag, Lee je svjesna da je zanemarivala određene aspekte svog zdravlja. „Krvni tlak i kolesterol nisu mi bili pod kontrolom, a izložena sam i velikom stresu zbog rada s pacijentima i snimanja emisije”, priznala je, dodajući kako na sve sada želi gledati kao na „blagoslov u nesreći” jer ju je to podsjetilo da se mora bolje brinuti o sebi.

Ipak, bilo joj je mučno podijeliti svoje iskustvo s javnošću. „Vrlo je stresno tako se otvoriti”, rekla je Lee za People. „Osobito kao kirurg, uvijek se želite prikazati u trenutku snage.” Isto vrijedi i za azijsku kulturu, smatra ova dermatologinja. „Ljudi tamo ne govore da su imali moždani udar jer se to može smatrati znakom slabosti”, izjavila je. „Želim proširiti vijest da se, ako imate simptome poput mojih, obavezno javite liječniku. Čuvajte se.”

Medicinska stručnjakinja primijetila je i da više ne govori „baš onako” kako je nekada govorila. Kako kaže: „Jako vam je neugodno pričati jer to sami primjećujete.” Unatoč promjenama u govoru, Lee se u siječnju vratila na posao, ali priznaje da je to bilo „vrlo zastrašujuće” iskustvo. „Osjećam simptome PTSP-a jer se sve dogodilo dok sam snimala emisiju”, objasnila je, napominjući da se sada „uglavnom vratila u normalu”, osim što uzima lijekove za razrjeđivanje krvi i nastavlja s fizikalnom terapijom. „Ovo vas doista natjera da shvatite koliko je život dragocjen.” 

moždani udar televizija TV Dr. Pimple Popper Sandra Lee doktorica showbiz

