FOTO Za mnoge ona je najljepša sportašica na svijetu. Raspametila fanove novim vrućim fotkama

Njezine objave, koje uključuju opuštene trenutke u bikiniju i uživanje u tropskom raju, brzo su postale viralne, a mnogi su ih protumačili i kao jasan odgovor na nedavne glasine o prekidu njihove veze. Čini se da je par sretniji no ikad, a Jutta je pokazala da se jednako dobro snalazi pod karipskim suncem kao i na ledu, gdje je ove godine pomela konkurenciju.
Odmor u Portoriku samo je posljednja stanica u njezinoj postsezonskoj turneji opuštanja. Neposredno prije toga, provela je vrijeme s obitelji, prvo za Uskrs u Nizozemskoj, a zatim i na skijanju u francuskim Alpama.
Bio je to poseban trenutak za obitelj Leerdam, koja se na skijaškom odmoru okupila prvi put nakon 12 godina, a Juttina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Među brojnim komentarima istaknuo se onaj američke skijaške legende Lindsey Vonn, koja je kratkom, ali snažnom porukom "Yesssss!!!" pokazala podršku kolegici sportašici.
Ipak, put do olimpijskog postolja bio je sve samo ne lagan. Malo tko je znao s kakvim se izazovima suočavala iza kulisa. Nakon osvajanja srebra na 500 metara, Leerdam je na svom Instagramu otkrila šokantan podatak.
Kroz sve te teške trenutke najveća podrška bio joj je upravo zaručnik Jake Paul. Iako je i sam bio ozlijeđen nakon boksačkog meča, doputovao je u Nizozemsku kako bi bio uz nju tijekom kvalifikacija. Nakon njezinog pada, kamere su zabilježile njegovu emotivnu reakciju.