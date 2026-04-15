FOTO Za mnoge ona je najljepša sportašica na svijetu. Raspametila fanove novim vrućim fotkama

Nakon iscrpljujuće zimske sezone okrunjene olimpijskim medaljama, nizozemska senzacija u brzom klizanju Jutta Leerdam spakirala je kofere i zamijenila ledene staze toplim, pješčanim plažama.
Foto: Screenshot Instagram
Svoj zasluženi odmor provodi u Portoriku u društvu zaručnika, poznatog youtubera i boksača Jakea Paula, a serijom atraktivnih fotografija na Instagramu ne prestaje privlačiti pozornost javnosti.
Njezine objave, koje uključuju opuštene trenutke u bikiniju i uživanje u tropskom raju, brzo su postale viralne, a mnogi su ih protumačili i kao jasan odgovor na nedavne glasine o prekidu njihove veze. Čini se da je par sretniji no ikad, a Jutta je pokazala da se jednako dobro snalazi pod karipskim suncem kao i na ledu, gdje je ove godine pomela konkurenciju.
Odmor u Portoriku samo je posljednja stanica u njezinoj postsezonskoj turneji opuštanja. Neposredno prije toga, provela je vrijeme s obitelji, prvo za Uskrs u Nizozemskoj, a zatim i na skijanju u francuskim Alpama.
Bio je to poseban trenutak za obitelj Leerdam, koja se na skijaškom odmoru okupila prvi put nakon 12 godina, a Juttina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Među brojnim komentarima istaknuo se onaj američke skijaške legende Lindsey Vonn, koja je kratkom, ali snažnom porukom "Yesssss!!!" pokazala podršku kolegici sportašici.
Nije izostao ni komentar Jakea Paula, koji je s nekoliko emotikona pružio podršku svojoj zaručnici, potvrđujući koliko je ponosan na njezine uspjehe, ali i na vrijeme koje posvećuje svojim najbližima.
A razloga za slavlje itekako ima. Leerdam je na nedavno završenim Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini ostvarila svoj sportski san.
Ipak, put do olimpijskog postolja bio je sve samo ne lagan. Malo tko je znao s kakvim se izazovima suočavala iza kulisa. Nakon osvajanja srebra na 500 metara, Leerdam je na svom Instagramu otkrila šokantan podatak.
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
 - Kakav dan. Jučer sam se probudila bolesna. Ne znam kako sam ovo izvela, ali tako sam sretna što jesam - napisala je, otkrivši da je do drugog mjesta na svijetu stigla boreći se s bolešću. 
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS
Kroz sve te teške trenutke najveća podrška bio joj je upravo zaručnik Jake Paul. Iako je i sam bio ozlijeđen nakon boksačkog meča, doputovao je u Nizozemsku kako bi bio uz nju tijekom kvalifikacija. Nakon njezinog pada, kamere su zabilježile njegovu emotivnu reakciju.
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Nakon sezone ispunjene suzama, stresom, bolešću, ali i povijesnim uspjesima, Jutta Leerdam uistinu ima što proslaviti.
