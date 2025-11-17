UŽIVO Šok na startu! Hrvatska nakon tri minute gubi u Podgorici, ovome se nismo nadali

Ćaleta-Car loše je vratio loptu prema Livakoviću, a do nje je stigao Osmajić i sam izašao pred Livakovića. Nije imao težak zadatak na kraju
Odlićan početak Hrvatske. Pašalić je prošao po desnoj strani i ubacio na Matanovića koji je ostao sam, ali puca preko gola
Krenula je lopta s centra
CRNA GORA: Nikić - Vešović, Tući, Rubežić, Marušić - Janković, Bulatović, Lončar, Osmajić - Krstović, Jovetić
HRVATSKA: Livaković - Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol - Pašalić, Moro - Ivanović, Vlašić, Perišić - Matanović
U našoj skupini se sve zna. Hrvatska je prva i ide na SP, a Češka će završiti druga i malo poboljšati svoj učinak budući da danas dočekuje Gibraltar.
Da bismo bili u najjačoj skupini, s tri domaćina i devet najboljih reprezentacija svijeta po FIFA-ljestvici, moramo pobijediti Crnu Goru, a Njemačka u Leipzigu ne smije pobijediti Slovačku. Ne ispune li se oba uvjeta, hrvatska pada u drugu jakosnu skupinu što joj potencijalno donosi teškog protivnika u skupini. Jasno, može izvući i jednog od tri domaćina turnira, što se čini kudikamo lakše.
1⃣0⃣/1⃣2⃣ Pot 1 spots are 🔒 LOCKED.— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 17, 2025
▪️🇧🇪 BEL will ✅ clinch Pot 1 if they DON'T LOSE to 🇱🇮 LIE.
▪️🇩🇪 GER will ✅ clinch Pot 1 if they beat 🇸🇰 SVK.
▪️🇭🇷 CRO needs to beat 🇲🇪 and hope 🇩🇪 doesn't win (or 🇧🇪 loses).
▪️🇲🇦 MAR needs to beat 🇺🇬 and hope both 🇩🇪🇭🇷 don't win (or one of… pic.twitter.com/jecO4Xiho2
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, cijenjeni čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je dvoboj posljednjeg kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u kojem nogometaši Hrvatske gostuju kod Crne Gore. Sve znamo, osigurali smo plasman na SP koje će se iduće godine održati u SAD-u, Kanadi i Meksiko. Čekamo ždrijeb u Las Vegasu, 5. prosinca, no još uvijek ne znamo hoćemo li biti u prvoj ili u drugoj jakosnoj skupini na izvlačenju.
Sritno, Hrvatska!
Iznenadio bi da je dao otkaz
