#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
CRNA GORA - HRVATSKA (1:0)

UŽIVO Šok na startu! Hrvatska nakon tri minute gubi u Podgorici, ovome se nismo nadali

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Igor Kralj/PIXSELL
17.11.2025. u 19:19
Utakmicu posljednjeg kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo između Crne Gore i Hrvatske pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
CRNA GORA
1-0
HRVATSKA
Kvalifikacije za SP, 20.45, Gradski stadion, Podgorica
Gol
3' (Gol)

Ćaleta-Car loše je vratio loptu prema Livakoviću, a do nje je stigao Osmajić i sam izašao pred Livakovića. Nije imao težak zadatak na kraju

2'

Odlićan početak Hrvatske. Pašalić je prošao po desnoj strani i ubacio na Matanovića koji je ostao sam, ali puca preko gola

1'

Krenula je lopta s centra

SASTAVI

CRNA GORA: Nikić - Vešović, Tući, Rubežić, Marušić - Janković, Bulatović, Lončar, Osmajić - Krstović, Jovetić

HRVATSKA: Livaković - Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol - Pašalić, Moro - Ivanović, Vlašić, Perišić - Matanović

LJESTVICA

U našoj skupini se sve zna. Hrvatska je prva i ide na SP, a Češka će završiti druga i malo poboljšati svoj učinak budući da danas dočekuje Gibraltar.
 

Tablice omogućuje Sofascore
ŠTO NAM TREBA?

Da bismo bili u najjačoj skupini, s tri domaćina i devet najboljih reprezentacija svijeta po FIFA-ljestvici, moramo pobijediti Crnu Goru, a Njemačka u Leipzigu ne smije pobijediti Slovačku. Ne ispune li se oba uvjeta, hrvatska pada u drugu jakosnu skupinu što joj potencijalno donosi teškog protivnika u skupini. Jasno, može izvući i jednog od tri domaćina turnira, što se čini kudikamo lakše.
 

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, cijenjeni čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je dvoboj posljednjeg kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u kojem nogometaši Hrvatske gostuju kod Crne Gore. Sve znamo, osigurali smo plasman na SP koje će se iduće godine održati u SAD-u, Kanadi i Meksiko. Čekamo ždrijeb u Las Vegasu, 5. prosinca, no još uvijek ne znamo hoćemo li biti u prvoj ili u drugoj jakosnoj skupini na izvlačenju.

Avatar Barba
Barba
20:32 17.11.2025.

Dobro je napravio. Tamo se nešto ružno sprema.

Avatar George Michael
George Michael
20:45 17.11.2025.

Sritno, Hrvatska!

DE
Dex
20:18 17.11.2025.

Iznenadio bi da je dao otkaz

