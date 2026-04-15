Englezi i Škoti žele najboljeg igrača Dinama, spremni su iskrcati bogatstvo za njega!

Dinamove sjajne partije u 2026. godini, u kojima melju sve pred sobom, odjeknule su i izvan granica Lijepe naše. Skauti brojnih europskih klubova dolaze na Maksimir i prate što vodeća momčad prvenstva može ponuditi, a mnogi od njih u svoju bilježnicu zapisuju imena igrača koji bi mogli pomoći njihovim klubovima.

Dinamo je prošlo ljeto napravio veliku rekonstrukciju, doveo puno novih igrača, a nakon manje od jedne sezone neki bi na ljeto mogli napustiti klub. Boban, naravno, ne misli prodavati "pošto-poto", ali dođe li neka ponuda koja bi ga izula iz cipela, sigurno bi je razmatrao.

Otočki mediji danas su se raspisali o interesu više klubova za Scotta McKennu, po mnogima najboljeg ili barem najkonstantnijeg igrača Dinama ove sezone. Škot je od samog početka pokazao da će biti veliko pojačanje, beskompromisni branič koji ne komplicira, ponaša se baš stoperski. Uz to, prometnuo se i u lidera pa je tako tijekom sezone postao i dokapetan momčadi, ali i miljenik navijača koji su puni hvale za njega.

Stoga ne čudi da su za njega zainteresirani brojni klubovi, a izdvajaju se Celtic i Ipswich. Škotski klub ga prati, razmišlja o njegovu dovođenju, ali otočki mediji pišu da nisu spremni za njega iskrcati 10 milijuna funti (11,5 milijuna eura), koliko bi plavi tražili za njega. Oni bi, navodi se, pokušali malo omekšati Bobana i spustiti cijenu. Ipswich, s druge strane, ima velike ambicije, jer bi se trebao vratiti u najviši rang engleskog nogometa, pa bi i morao dosta uložiti u dodatno pojačanje momčadi. Trenutačno su drugi u Championshipu i u McKenni vide veliko pojačanje za sljedeću sezonu.

Scott McKenna ima 29 godina, prema Transfermarktu vrijedi 4 milijuna eura, a ove je sezone skupio 38 nastupa. Postigao je dva gola, ima tri asistencije i na stotine odličnih intervencija. Dinamo bi ga rado zadržao jer mu puno znači, ali dođe li zaista takva bogata ponuda, sve je moguće. Pogotovo ako se u obzir uzme da se posljednjih dana nagađa da bi Dinamo na ljeto mogao besplatno dovesti sjajnog braniča Rijeke Stjepan Radeljića, kojem istječe ugovor.

A kad smo već kod McKenne, dodajmo da je njemu u Zagrebu lijepo i da uživa, što nam je i sam potvrdio u nedavnom intervjuu.

– Jako sam sretan ovdje, klub je onakav kakav sam i očekivao, znao sam veličinu klubu, kakvi su u njemu zahtjevi i očekivanja. Držim da smo se sad standardizirali u igri, pogotovo u domaćoj ligi. U Europi je bilo toplo-hladno. Žao mi je što u Belgiji protiv Genka nismo prošli kad smo već nadoknadili ta dva gola zaostatka, imali 3:1. No držim da smo nakon Božića jako dobri – rekao nam McKenna, a ostaje za vidjeti hoće li i sljedeće sezone uveseljavati navijače Dinama.