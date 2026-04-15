LOV NA OLUPINU

FOTO Pogledajte kakvo je blago s neba palo američkim neprijateljima: Krije mnoge tajne, sad je vrijeme za izučavanje

Autor
Danijel Prerad
15.04.2026.
u 22:30

Videozapis na mreži X pojavio se prije desetak dana, a prikazuje naknadno identificiran tragač THAAD-a, kao i druge dijelove presretača, na tlu. Navodno je isječak snimljen u blizini sirijskog grada Suwayde u jugozapadnom kutu zemlje.

Čini se da je napredni infracrveni tragač američkog presretača balističkih raketa Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) pronađen uglavnom netaknut u Siriji gdje je završio tijekom obrane od iranskih projektila tijekom nedavnog rata u Iranu. Analitičari smatraju, obzirom da nije poznato gdje su dijelovi završili, kako bi to mogao biti veliki gubitak obavještajnih podataka koji bi protivnicima mogao omogućiti da dobiju vrijedne uvide u sposobnosti THAAD-a, koji se vrlo intenzivno koristio u trenutnom sukobu s Iranom. 

THAAD je također bio važan igrač u otupljivanju prethodnih iranskih raketnih baraža protiv Izraela i ključna je komponenta globalne arhitekture raketne obrane američke vojske.

Ključne riječi
Rat u Iranu Sirija Iran THAAD

JU
Juriica
22:32 15.04.2026.

Kad Ameri pustaju oruzje u pogon vec imaju naprednije u skladistu

K
K
22:19 15.04.2026.

ma daaa … jos jedan dokaz da Iran pobjedjuje .. kao i Ukrajinauostalom

