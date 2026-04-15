FOTO Pogledajte kakvo je blago s neba palo američkim neprijateljima: Krije mnoge tajne, sad je vrijeme za izučavanje

Čini se da je napredni infracrveni tragač američkog presretača balističkih raketa Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) pronađen uglavnom netaknut u Siriji gdje je završio tijekom obrane od iranskih projektila tijekom nedavnog rata u Iranu. Analitičari smatraju, obzirom da nije poznato gdje su dijelovi završili, kako bi to mogao biti veliki gubitak obavještajnih podataka koji bi protivnicima mogao omogućiti da dobiju vrijedne uvide u sposobnosti THAAD-a, koji se vrlo intenzivno koristio u trenutnom sukobu s Iranom.



THAAD je također bio važan igrač u otupljivanju prethodnih iranskih raketnih baraža protiv Izraela i ključna je komponenta globalne arhitekture raketne obrane američke vojske.