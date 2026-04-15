VIDEO Modni dizajner upozorio na toksični materijal: Ovakvo donje rublje nikada ne biste trebali kupiti, opasno je za vas

TikToker i modni dizajner Hanchen Xu privukao je pažnju videom u kojem kupce upozorava na materijale od kojih se izrađuje donje rublje, a koji mogu biti loši za zdravlje. Stojeći u trgovini, Xu je usporedio dva naizgled slična pakiranja muškog donjeg rublja kako bi pokazao ključnu razliku koja se krije na etiketi.

Prvo je uzeo pakiranje crnih bokserica i pokazao deklaraciju na kojoj piše da su izrađene od 91 posto recikliranog poliestera. Iako se reciklirani materijali često promoviraju kao ekološki prihvatljiv izbor, Xu tvrdi da to nije uvijek najbolja opcija, pogotovo za odjeću koja se nosi izravno na koži. "Reciklirani poliester ispušta više mikroplastike od običnog, djevičanskog poliestera", upozorio je u videu, dodajući kako takav materijal "nije dobar za vaše tijelo".

Njegove tvrdnje podupiru i novija istraživanja. Studija objavljena u veljači 2026. godine otkrila je da odjeća od recikliranog poliestera tijekom pranja može ispustiti preko 50 posto više mikroplastičnih vlakana u usporedbi s novim poliesterom. Razlog je taj što proces reciklaže skraćuje polimerske lance, zbog čega vlakna lakše pucaju i oslobađaju se. Ta sitna plastična vlakna postala su globalni zagađivač, a njihova prisutnost u okolišu i potencijalni utjecaj na ljudsko zdravlje izazivaju sve veću zabrinutost. Xujevi pratitelji u komentarima su se složili. "Zašto bi itko uopće kupovao plastično donje rublje kad postoje druge alternative?" i "Poliester definitivno nije dobar za intimno područje", samo su neke od reakcija.

Nakon što je kritizirao poliester, Xu je pokazao drugo pakiranje, ljubičaste bokserice, i istaknuo njihov sastav: 93 posto TENCEL™ Lyocell. "Ovo je jedno od mojih najdražih vlakana", rekao je s oduševljenjem. Objasnio je da je Tencel brend austrijske tvrtke Lenzing te da se radi o materijalu poznatom po iznimnoj udobnosti i prozračnosti.

Tencel Lyocell je polusintetičko vlakno koje se dobiva iz drvne celuloze, najčešće iz održivo uzgojenih stabala. Osim toga, vlakna su biorazgradiva i kompostabilna, što ih čini znatno održivijim izborom od sintetičkih materijala. Xu je bivši arhitekt koji je postao modni dizajner i osnivač je rodno neutralnog brenda XÜXÜ, Koristi svoje znanje o tkaninama kako bi pomogao ljudima da donose bolje odluke pri kupovini.

Mobitel vas potajno špijunira? Ovo su znakovi da vas netko prati, evo kako se odmah zaštititi Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

