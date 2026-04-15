FOTO 'Nije ni čudo': Luka Nižetić otkrio tko mu pravi društvo na putovanju i sve iznenadio

Naš pjevač i poduzetnik Luka Nižetić otputovao je u London, a putovanjem se pohvalio na društvenim mrežama. No, svoje pratitelje iznenadio je time tko mu pravi društvo. Naime, Luka je pozirao u društvu majke Tamare i sestre Petre. "Preživljavanje Londona", napisao je uz objavu koja je dobila puno komentara. "Svi su cool, ali mama je najbolja", "Lipo vam je", "Koliko vam je majka kul, nije ni čudo da ste i vas dvoje takvi", "Mama ti je predivna, izgleda tako mladoliko", pisali su.

Podsjetimo, Luka je nedavno objavio novi, peti singl "Za jubav" s njegovog nadolazećeg kantautorskog albuma. 'Za jubav' je možda i Lukina najintimnija i najiskrenija pjesma koju autorski potpisuje. Marko Mihaljević potpisuje aranžman i produkciju, a Luki koji potpisuje tekst se pridružio u njenom glazbenom dijelu.

'Uvijek sam mislio da ljubav treba biti nešto veliko, dramatično, filmsko, ali sam s vremenom shvatio da je u suštini puno jednostavnija. Za ljubav stvarno triba iscijedit dušu, znat opraštat i progutat ponos. I tek kad sve to prođeš, onda shvatiš koliko je lip osjećaj kad uz nekoga možeš samo mirno disat' iskreno nam priznaje Luka i dodaje 'Pjesma govori o ljubavi koja više nema potrebu dokazivati se, u kojoj je dovoljan jedan zagrljaj da znaš da si tamo gdje trebaš biti. Mislim da svi tražimo taj osjećaj sigurnosti, da nekome možeš reći: ‘Zagrli me sad, ne puštaj me nikad.’ Ne zato što se bojiš, nego zato što znaš da si doma''.

Na prvo slušanje radi se o nježnoj, ali i snažnoj mediteranskoj baladi, a jednostavnost i iskrenost stihovima daju joj posebnu toplinu. Glazbeno, 'Za jubav' nosi snažan retro mediteranski ugođaj koji podsjeća na stare ljubavne šansone, ali u suvremenoj produkciji. Pjesmu otvara blues gitara, jednostavna i pomalo melankolična, koja odmah postavlja intimnu atmosferu i uvodi slušatelja u priču. Kako pjesma napreduje, aranžman se širi bogatim gudačima koji pjesmi daju toplinu i eleganciju. Upravo taj spoj blues gitare i raskošnih gudača stvara zanimljiv kontrast, s jedne strane osjećaj sirove emocije, a s druge strane romantičnu, gotovo nostalgičnu atmosferu.

Prateći video broj režirao je Frane Pamić, koji potpisuje i posljednja tri Lukina spota. ''Ovoga puta odlučili smo napraviti nešto vrlo jednostavno, video u kojem je u potpunosti u prvom planu emocija i priča koju pjesma nosi. Htjeli smo da kadar bude prostor u kojem mogu ispričati jednu vrlo osobnu priču o ljubavi, bez puno distrakcija i suvišnih slojeva.'', otkriva Luka. Spot je sniman u zagrebačkoj zgradi poznatoj kao Kockica, impresivnoj modernističkoj građevini čiji su interijer i brojna umjetnička djela pružili velike mogućnosti vizualne raznolikosti i dodatnu emotivnu dubinu.

Velik dio spota snimljen je u dugim, gotovo neprekinutim kadrovima s razlogom da bi se zadržala autentičnost trenutka. Ideja je bila da sve djeluje što iskrenije, kao da gledatelj ulazi u jedan prostor i svjedoči nečemu vrlo osobnom. U takvom ambijentu i sama pjesma je dobila novu snagu, jednostavna priča o ljubavi postaje veća, snažnija i vizualno upečatljivija.