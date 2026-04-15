Lepa Brena bahatim i prepotentnim ponašanjem šokirala ljude u Tuzli: 'Pokazala je pravo lice'

Dolazak Lepe Brene u Tuzlu povodom nedavnih koncerata u dvorani Mejdan izazvao je veliko zanimanje javnosti i medija, ali i podijeljene reakcije među građanima i obožavateljima. Iako su dva rasprodana nastupa prošla uz sjajne reakcije publike, a scenski spektakli naišli na pohvale, dio obožavatelja ostao je razočaran njenim ponašanjem izvan pozornice. Prema navodima bosanskohercegovačih medija, pjevačica je uoči koncerta boravila u jednom kafiću u centru grada, u društvu prijatelja i suradnika. Svjedoci tvrde da tom prilikom nije bila raspoložena za komunikaciju s obožavateljima. Navodno je jasno dala do znanja da ne želi fotografiranje ni približavanje, a na pokušaje razgovora reagirala je odmahujući rukom i ističući da želi mir. "Mogu li na miru popiti kavu?", upitala je prisutne, ostavljajući neke od njih zatečenima, navodi se.

Portal Bosanski reporter objavio je i fotografiju uz komentar kako je potreba za privatnošću razumljiva, ali da dio javnosti smatra da je komunikacija s publikom dio života javnih osoba. U objavi se naglašava da, iako je svakome potreban predah, mnogi drže da je upravo to "cijena" javnog života. Takav stav razočarao je dio građana koji podsjećaju da publika godinama puni dvorane i doprinosi uspjehu velikih zvijezda. Kao suprotan primjer često se navodi Halid Bešlić, poznat po srdačnom odnosu s publikom. Reakcije na društvenim mrežama bile su burne, a brojni korisnici izrazili su nezadovoljstvo i kritike. Komentari su varirali od razočaranja do oštrih osuda njenog ponašanja, uz poruke da je izgubila dodir s publikom i da bi trebala pokazati više poštovanja prema onima koji je podržavaju.

Ističe se i da ovo nije prvi put da se našla na meti kritika zbog odnosa prema obožavateljima. I ranije su se pojavljivali snimci i svjedočanstva koja sugeriraju da izvan nastupa nerado komunicira s publikom ili se fotografira. Tako je, primjerice, na TikToku objavljena snimka iz Zagreb na kojoj nakon koncerta kratko pozdravlja fanove koji su je dozivali za fotografiju, bez duljeg zadržavanja.