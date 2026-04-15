UŠLI U POLUFINALE JAKOG TURNIRA

Juniori Dinama do 84. minute bili u velikom zaostatku pa pobijedili španjolskog velikana

Bratislava: Susret juniora Slovana i Dinama u Ligi prvaka mladih
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
15.04.2026.
u 23:26

Juniorska momčad Dinama do 21 godine plasirala se u polufinale prestižnog Premier League International Cupa. U nevjerojatnoj utakmici četvrtfinala, Zagrepčani su nakon produžetaka svladali vršnjake iz Valencije s 4:3, i to nakon što su šest minuta prije kraja gubili 1:3

Momčad Dinama do 21 godine ostvarila je spektakularan preokret za pamćenje, osiguravši plasman u polufinale Premier League International Cupa. U četvrtfinalnom ogledu odigranom na stadionu EBB u engleskom Aldershotu, mladi "plavi" su nakon prave drame i produžetaka svladali favorizirane vršnjake iz Valencije s konačnih 4:3.

Utakmica nije počela dobro za zagrebački sastav. Valencia je povela u 20. minuti golom Marca Martineza, a iako je Dinamo uspio izjednačiti u 32. minuti preko Leonarda Perkovića, Španjolci su u drugom dijelu djelovali kao puno bolja momčad. Činilo se da je sve riješeno kada su Martinez svojim drugim golom u 63. minuti te Ismail El Aoud u 70. minuti odveli Valenciju na naizgled nedostižnu prednost od 3:1.

Ipak, Dinamovi juniori odbili su se predati. Kada su mnogi već očekivali kraj, uslijedio je nevjerojatan povratak. Nadu je vratio Sven Šunta pogotkom u 84. minuti za 3:2, unijevši tako potpunu pomutnju u redove španjolske momčadi. Apsolutni šok za Valenciju dogodio se u trećoj minuti sudačke nadoknade, kada je Marko Zebić pogodio za 3:3 i odveo utakmicu u produžetke.

Drama je dosegla vrhunac u dodatnom vremenu. Valencia je u 103. minuti imala idealnu priliku za pobjedu, no udarac s bijele točke završio je na gredi. Kazna za promašaj stigla je u 116. minuti, kada je junakom Dinamove pobjede postao Yaroslav Boyko, postigavši pogodak za konačnih 4:3. Ovom senzacionalnom pobjedom Dinamo se plasirao među četiri najbolje momčadi natjecanja, gdje ih čekaju Real Sociedad, Borussia Dortmund i Real Madrid. To je ogroman uspjeh za generaciju koja je pokazala nevjerojatan pobjednički mentalitet.
Valencia Premier League International Cup juniori Dinamo

