Ovo je dokaz hrvatskog, nesalomljivog karaktera i pobjedničkog mentaliteta

Sad je i službeno: iza hrvatske reprezentacije najuspješniji je kvalifikacijski ciklus u povijesti. U osam utakmica osvojila je čak 91 posto bodova, a Zlatko Dalić drugi je izbornik vatrenih koji je kvalifikacijsku skupinu odradio bez poraza. Jedini izbornik kojemu je to uspjelo prije njega bio je Zlatko Kranjčar, koji je u kvalifikacijama za SP 2006. u deset utakmica osvojio 80 posto bodova.



Hrvatska reprezentacija se, po tko zna koji put pod Dalićevim vodstvom, izvukla iz ponora poraza. Iako je u kišnoj Podgorici visjela poput lustera, zaostavši čak za dva gola nakon samo 17 minuta igre, snagom svojega neslomljivog karaktera, nevjerojatnom upornošću i pobjedničkim mentalitetom uspjela je preokrenuti ishod, pogocima Perišića, Jakića i Nikole Vlašića. I to u utakmici koja u bodovnom smislu nije značila baš ništa. Jer, biti u prvoj ili drugoj jakosnoj skupini ždrijeba Svjetskog prvenstva – to u ovom trenutku i nije presudan faktor. Bitno je jedino da se Hrvatska plasirala na završni turnir, već sedmi put, i da će nagodinu braniti svoju broncu iz Katara.