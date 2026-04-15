Ovo su parovi polufinala Lige prvaka: Evo kad se igraju utakmice

Poznati su svi sudionici polufinala Lige prvaka za sezonu 2025./2026. U borbi za veliko finale koje će se igrati u Budimpešti ostala su četiri kluba: Paris Saint-Germain, Bayern München, Atletico Madrid i Arsenal. Ždrijeb je spojio dva titana, PSG i Bayern, dok će drugi polufinalni par činiti Atletico Madrid i Arsenal. Prve utakmice na rasporedu su 28. i 29. travnja, kada će domaćini biti PSG i Atletico. Uzvrati, koji će odlučiti o putnicima u finale, igraju se 5. i 6. svibnja u Münchenu i Londonu.

Branitelj naslova, Paris Saint-Germain, demonstrirao je silu protiv Liverpoola. Nakon pobjede od 2-0 u prvoj utakmici, Parižani su istim rezultatom slavili i na Anfieldu te s ukupnih 4-0 potvrdili status jednog od glavnih favorita natjecanja. Oba pogotka u uzvratu postigao je Ousmane Dembele, čime je momčad osigurala miran prolazak među četiri najbolje momčadi Europe. S druge strane, u španjolskom okršaju viđena je prava drama. Atletico Madrid je u prvoj utakmici šokirao Barcelonu na Camp Nou pobjedom od 2-0, no u uzvratu su Katalonci bili na korak do čudesnog preokreta. Vodili su 2-0 već u prvom poluvremenu, ali je ključan pogodak za momčad Diega Simeonea postigao Ademola Lookman, smanjivši na 2-1 i tako s ukupnih 3-2 odveo Atletico u polufinale.

Posebno uzbudljiv bio je klasik europskog nogometa između Bayerna i Real Madrida. Bavarci su iz prve utakmice na Santiago Bernabéuu donijeli prednost od 2-1, no u uzvratu na Allianz Areni uslijedio je šok već u prvoj minuti kada je Arda Güler zabio za Real. Ipak, uslijedila je golijada u kojoj je palo čak pet golova u prvom poluvremenu, a Bayern je na kraju slavio s 4-3 i s ukupnih 6-4 prošao dalje. Najmanje neizvjesnosti ponudio je dvoboj Arsenala i Sportinga. "Topnici" su pobjedom od 1-0 u Lisabonu osigurali ključnu prednost, a prolaz su potvrdili na domaćem terenu odigravši utakmicu bez golova (0-0), što im je bilo dovoljno za plasman u polufinale.

Veliko finale ovosezonske Lige prvaka igrat će se 30. svibnja na Puskás Areni u Budimpešti, gdje ćemo saznati tko će ponijeti titulu prvaka Europe.