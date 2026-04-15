Okreću leđa Trumpu i više ga se ne boje: Prijete li im posljedice zbog takvog stava

Svjetski čelnici koji su se protivili američko-izraelskom napadu na Iran rastrgani su između Trumpovog bijesa zbog njihovog neuspjeha da se uključe u sukob i birača koji su duboko neprijateljski raspoloženi prema ratu i američkom predsjedniku. Njihova dilema mijenja dinamiku između SAD-a i njihovih saveznika. Vođe koje su nekoć pokušavale umiriti i laskati najmoćnijem čovjeku svijeta sada se usuđuju kritizirati ga i tražiti distancu. To čine ne samo iz antipatije prema američkoj vanjskoj politici, već i zbog ratnih pritisaka koji prijete egzistenciji njihova naroda, a time i njihovim vlastitim vladama i karijerama. Čak i čelnici koji su pokušali oblikovati Trumpovo ponašanje u drugom mandatu reagiraju na njegov prezir. Talijanska premijerka Giorgia Meloni u ponedjeljak je izjavila da su Trumpovi napadi na papu Lava XIV. "neprihvatljivi". Britanski premijer Keir Starmer, čije je prijateljstvo s Trumpom narušeno zbog rata , prošli je tjedan rekao da mu je "dosta" toga što se Britanci suočavaju s višim računima za energiju zbog Trumpovih postupaka. Čelnici reagiraju na posljedice rata koje ne mogu kontrolirati, što je utjelovljeno u upozorenju Međunarodnog monetarnog fonda u utorak da svijet teži prema "nepovoljnom" scenariju od samo 2,5% rasta ove godine, u odnosu na 3,4% u 2025. Zemlje koje ovise o opskrbi plinom i naftom s Bliskog istoka mogle bi proći gore.

Još jedan ključni američki saveznik, Japan, također je pod pritiskom jer se oslanja na energiju s Bliskog istoka. Viši troškovi dostave guraju cijene prema gore i prijete skromnom porastu plaća. Premijerka Sanae Takaichi nije očekivala da će se suočiti s takvim nepovoljnim situacijama ubrzo nakon svoje povijesne izborne pobjede u veljači.

Čak i prije rata s Iranom, Trump je bio izrazito nepopularan u mnogim savezničkim zemljama. Istraživanje Pew Researcha prošle godine pokazalo je da je predsjednikova podrška u više od dvanaest zemalja iznosila 35% ili manje. Njegova podrška bila je viša od podrške bivšeg predsjednika Joea Bidena samo u nekoliko zemalja, uključujući Izrael i Nigeriju. Prognoze MMF-a jasno su pokazale da je iranski sukob više od udaljene vanjskopolitičke krize za savezničke vlade. Postao je domaća i politička prijetnja. Trumpova antipatija prema NATO-u , u međuvremenu, učinila je njegova jamstva za međusobnu obranu klimavima čak i ako ne odluči potpuno povući SAD.

Bijela kuća je u svojoj retorici i dokumentima o vanjskoj politici jasno dala do znanja da primjenu američke jednostrane moći smatra najboljim načinom zaštite američkih interesa u 21. stoljeću. Saveznici se suočavaju s biračima koji smatraju da je rat u Iranu nerazuman, malo vjerojatan za uspjeh i kršenje međunarodnog prava. Trumpovo omalovažavanje velikih savezničkih ratnih gubitaka u ratovima nakon 11. rujna samo je produbilo antipatiju njihovih birača prema njemu.

Talijanka Meloni vodi populističku, desničarsku stranku i jedna je od europskih čelnica ideološki najkompatibilnijih s Trumpom. Stoga se pozicionirala kao most između Bijele kuće i europskih saveznika. No, njezina vlastita popularnost pogođena je ratom izazvanim rastom cijena goriva. Meloni također ima jedinstvenu ulogu u naciji koja ima više od 40 milijuna rimokatolika i poseban odnos s Vatikanom. Stoga nije imala drugog pravog političkog izbora nego kritizirati Trumpove napade na papu. No, njezina promjena možda je uništila više od godinu dana mukotrpne diplomacije i izgradnje odnosa, piše CNN u svojoj analizi.

"Šokiran sam njome. Mislio sam da ima hrabrosti. Pogriješio sam", rekao je Trump u intervjuu za talijanski Corriere della Sera. "Ona je ta koja je neprihvatljiva, jer je nije briga ima li Iran nuklearno oružje i digla bi Italiju u zrak za dvije minute kad bi imala priliku", kazao je. Meloni uči kako je biti na kraju verbalne Trumpove baraže. To je već bio dio života za vođe u Kanadi, gdje je izazov suočavanja s Trumpom transformirao domaću politiku. Da nije bilo Trumpa, malo je vjerojatno da bi premijer Mark Carney - bivši središnji bankar i politički autsajder - uopće bio na toj poziciji. Ali njegova izborna pobjeda prošle godine na antitrumpovskoj platformi uslijedila je nakon predsjednikovih napada na kanadski suverenitet. Carney je učvrstio svoj mandat i pretvorio manjinsku vladu u većinsku nakon dvije pobjede na posebnim izborima i nekoliko prebjega iz oporbenih stranaka. Na konvenciji svoje Liberalne stranke ovog mjeseca aludirao je na Trumpove ekspanzionističke planove. "Ujedinjeni ćemo izgraditi snažnu Kanadu, Kanadu za sve, snažnu Kanadu koju nam nitko nikada neće moći oduzeti“, rekao je.

Carney je donio sudbonosnu odluku. Iako se nada suradnji sa SAD-om, temelj njegove moći potvrđen je izbornim mandatom i počiva na otporu Trumpu. Stoga je politički u boljoj formi od mnogih drugih savezničkih čelnika. Ali njegovu popularnost i dalje će testirati čimbenici koje ne može u potpunosti kontrolirati, poput ekonomske štete povezane s ratom; američkih tarifa; i onoga što se nazire kao gorko ponovno pregovaranje o sjevernoameričkom trgovinskom sporazumu.

Nadalje, Trump, potpredsjednik J.D. Vance i pokret MAGA vodili su kampanju za populističkog moćnika Viktora Orbána . No, zapanjujući rezultati općih izbora svrgnuli su Orbána nakon 16 godina na vlasti. Poraz će vjerojatno ubrzati trend distanciranja populističkih vođa u Europi od MAGA-e za vlastito političko dobro. Bijela kuća koju je Trump vodio nikada nije pokazala veliku zabrinutost zbog političkih problema koje Trumpov neobičan stil uzrokuje savezničkim čelnicima. Čini se da prezire modernu Europu. U svoju strategiju nacionalne sigurnosti uključila je podršku populističkim skupinama koje se bore za svrgavanje centrističkih vođa . Vance je tvrdio da bi tradicionalna Europa i njezine vrijednosti mogle biti izgubljene zbog imigracije iz pretežno muslimanskih zemalja Bliskog istoka i sjeverne Afrike.

Čini se da Trump vjeruje da je popularan u inozemstvu i tvrdi da su njegovi prikazi američke moći učinili Sjedinjene Države strahopoštovanijima i poštovanijima nego ikad prije kao "najvruću" naciju na planetu. Ministar financija Scott Bessent, glavni lik Trumpovih trgovinskih ratova sa savezničkim zemljama, u utorak je nastojao umanjiti utjecaj iranskog rata na zemlje koje ne sudjeluju u sukobima, rekavši da je MMF "vjerojatno pretjerao".

Europski čelnici možda postaju otvoreniji u svojim kritikama Trumpa. Ali imaju samo ograničenu moć. Njihove pozicije često potkopava njihova najveća odgovornost u odnosima sa SAD-om - njihove oslabljene vojske . Kad se Trump požalio da saveznici NATO-a nisu poslali brodove za otvaranje Hormuškog tjesnaca, dotaknuo se bolne točke. Nije se radilo samo o tome da saveznički čelnici nisu imali političku podršku za to: sile NATO-a koje nisu članice SAD-a vjerojatno više nemaju sposobnost izvesti takvu misiju nakon godina smanjenja obrane. Kada Trump razmišlja o povlačenju iz NATO-a, igra na značajnu kartu, ozbiljno naoružavanje u Europi moglo bi slomiti vlade zbog nepopularnih rezova u zdravstvenim i socijalnim programima koje bi to podrazumijevalo. Dakle, čak i dok se okreću protiv Trumpa radi vlastitog političkog očuvanja, njegovi otuđeni europski kolege ne mogu riskirati potpuni prekid sa Sjedinjenim Državama, piše u analizi CNN.