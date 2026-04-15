'Tražili su me 50 tisuća eura da se ne objavi račun mog sina u Istri. Evo tko ga je platio'

Posljednjih dana jedna od "najpopularnijih" osoba u javnom prostoru hrvatskog sporta je Siniša Krajač, glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora. Premda je, neposredno nakon izbijanja "afere Pavlek", glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio da HOO nije predmet istrage, krovna sportska kuća je postala predmetom "istrage" pojedinih medija. A jednom od "meta" postao je i njezin prvi operativac. Zbog svega toga uputili smo se na njegovo radno mjesto kako bismo čuli što ima reći u svoju obranu.

– Osjećam se metom, ne samo ja nego i cijeli HOO na čelu s predsjednikom Zlatkom Matešom. Koristi se prilika kako bi se u situaciji lošoj za sport zauzele pozicije u HOO-u i zavladalo njegovim proračunom. Svaka sitnica tumači se nezakonitom i nečasnom da bi se oblatilo moje ime i da bi se ukaljao rad HOO-a koji je dosad bio na zavidnoj razini u kontekstu pomoći nacionalnim savezima i sportu u cjelini.

Posljednje što vam se predbacuje jest da je vaš sin bio na ljetovanju o trošku agencije koja radi s Hrvatskim judo savezom pa se to svodi na trgovanje utjecajem.

– Nije u pitanju nikakva trgovina utjecajem jer moj sin je majstor juda s 14 godina bavljenja istim sportom, bio je i mlađeseniorski doprvak države, a nakon toga je sudjelovao u organizaciji više džudaških priredbi u organizaciji Hrvatskog judo saveza na čijem platnom popisu nikad nije bio. Ta sredstva kojima je plaćen sporni račun u jednom istarskom hotelu nisu sredstva državnog proračuna, dakle ni sredstva HOO-a ili nacionalnog saveza, već su to sredstva zarade od kotizacija i rada agencije koja je surađivala s HJS-om u organizaciji međunarodnih natjecanja. A do koje mjere vam sežu te konstrukcije, najbolji vam je primjer priča koja kaže da moj sin nije platio račun u Parizu, za vrijeme Olimpijskih igara, a on ondje uopće nije bio.

U sličnom kontekstu ljetovanja spominje se i ime direktora marketinga Ranka Ćetkovića koji nam je rekao da je on obavljao neke promotivne poslove za HJS.

– Ne znam, ako je Ranko tako rekao, onda je to valjda tako.

Je li zbog sinova plaćenog ljetovanja, Hrvatski judo savez dobio više no što ga ide?

– To su insinuacije. To je nemoguće. Niti jedan nacionalni savez ne može dobiti više ili manje od onoga što se usvoji na Vijeću i Skupštini HOO-a. Dakle, nemoguće je da neki savez dobije više na temelju moje sugestije već se to dijeli isključivo na temelju kriterija i programa potreba državne razine. Ja nisam taj koji sam donosi odluku već sam ja onaj koji provodi odluku tijela HOO-a.

Moglo se čuti potiho i od nekih drugih manjih sportova da džudu dajete više nego njima?

– Postoji Skupština i na njoj se plan usvaja i da je bilo kakvog nezadovoljstva valjda bi bilo izrečeno, a nitko nikad nije imao primjedbu ni na jedan financijski plan. Uostalom, džudo ima olimpijsku pobjednicu te dvostruku svjetsku prvakinju i dvostruku svjetsku doprvakinju i sa 7000 sportaša jedan je od najmasovnijih u Hrvatskoj.

Kako vi komentirate "slučaj Pavlek" kao takav, ali i štetu po imidž hrvatskog sporta koja se neprestano širi?

– Šteta je strahovito velika. Pokušava se imputirati i da su neki od nas visokih sportskih dužnosnika u to upleteni, a počelo je to uzimati i političke konotacije, što nije dobro. Jer, ova Vlada i premijer su vrlo dobrohotni prema sportu koji nikad nije bio bolje financiran. A s ovom aferom se pokušava oblatiti i sve dobro što Vlada za sport čini.

Dojam je da vi kao krovna institucija hrvatskog sporta, po pojavi "afere Pavlek", situaciju niste dobro krizno komunicirali, već se šutjeli ostavivši prostor svakojakih nagađanjima.

– Moram priznati da ste u pravu, no naš stav bio je da se nemamo razloga opravdavati ako je državni odvjetnik rekao da HOO nije predmet istrage. Naš stav je bio da se ne trebamo javljati jer je naš rad prema savezima bio transparentan pa tako i prema Hrvatskom skijaškom savezu u čijem su proračunu, u posljednjih deset godina, sredstva iz pravca HOO-a sudjelovala tek nešto više od 23 posto, 16 milijuna od ukupnih 67.

Možda ste istog časa trebali sazvati presicu i objasniti kako funkcioniraju tijekovi javnog novca u sportu? Baš kao i Hrvatski skijaški savez koji isto to nije učinio.

– To je dokaz da taj dio komunikacije moramo poboljšati bez obzira na to što nemamo nikakvih strahova da bismo, kao institucija, bili sudionici bilo kakvih radnji koje bi štetile hrvatskom sportu.

Imate li osjećaj da niste po volji određenim ljudima iz određenih sportova. Zbog čega je to tako?

– Bilo bi čudno da sam svima po volji. Uostalom, mi imamo 88 članica a sve one moraju biti jednako tretirane. Dok je to išlo po kriterijima HOO-a nije bilo nikakvih problema koji su pak nastali kada je to iskočilo iz tih kriterija.

Pod čijim utjecajem je to iskočilo?

– Pod utjecajem pojedinih moćnika iz loptačkih sportova. A kada smo se suprotstavili tom internom dogovoru loptačkih sportova, onda im ni niti predsjednik Mateša niti ja više nismo odgovarali.

Koji su to sportovi u pitanju? Je li i nogomet?

– Ne, nije nogomet ali jesu rukomet, vaterpolo i odbojka. Možda je moje izričito protivljenje takvoj raspodjeli prouzročilo takvu reakciju s tih pozicija. No, moram reći da se tu radi o pojedincima iz spomenutih sportova.

Je li se od vas tražilo da odstupite?

– Prvo se tražilo da smijenim dobar dio HOO-va menadžmenta a onda i da idem protiv svog predsjednika Mateše što sam kategorički odbio pa su nasrnuli na mene. Nije mi bilo niti na kraj pameti pristati na prijedlog ljudi koji se smatraju pozvanim da upravljaju proračunom HOO-a. A oni koriste ovu situaciju da na nedemokratski način dođu do pozicija i zavladaju proračunskim novcem. Cjelokupni sport nije zaslužio da puni crne kronike jer pojedinačni slučajevi i kriminal imaju svoje ime.

U priopćenju Hrvatskog judo saveza spominju se imena bivšeg tajnika Hrvoja Lindija i njegove zamjenice Ane Krauthacker kao odgovornih osoba za upitno poslovanje. Kakvo je vaše recentno iskustvo s njima?

– Nisam tip kojeg se može ucjenjivati a kada su se te ucjene pojavile nisam iz smatrao ozbiljnim. Naime, od mene se tražilo 50 a na koncu 30 tisuća eura da se ne objavi ovaj račun koji se veže uz ime mog sina. Nažalost, ovih dana vidimo da su ljudi koji to nude naišli na plodno tlo pa se to pojavilo u medijima. Ti navodni dokumenti su potpuno deplasirani i oni su isključivo usmjereni ka insinuiraju trgovine utjecajem. Uostalom, zar vam nije neobično da je moj sin platio svoje troškove hrane i pića sa svoje kartice a da mu je nakon toga netko vratio taj novac na karticu. Očito je u pitanju bilo "pecanje" od strane tadašnjih čelnih operativaca HJS-a za slučaj da to jednog dana mogu zloporabiti kao što to sada i čine.

Dobijate li vi i anonimke kao i mediji?

– Da, kruže kojekakve priče o meni i mom privatnom i poslovnom životu. Rade se razne konstrukcije na bazi informacija koje cure iz HOO-a od pojedinih djelatnika koji smatraju da će tako, ako dođe do promjene na čelu HOO-a, poboljšati svoj status.