Psihijatri secirali Trumpovo šokantno ponašanje, strahuju od najgoreg scenarija: 'To ga ostavlja previše ovisnim o vojnim prijetnjama'

Američki predsjednik Donald Trump izazvao je snažne reakcije svojim eksplicitnim i dramatičnim objavama na Truth Socialu. Kritičari, među kojima su psihijatri, terapeuti i demokratski političari, upozoravaju da njegov stil otkriva duboke probleme s narcisoidnošću, emocionalnom reaktivnošću i mogućom nesigurnošću, što je dovelo do novih poziva za aktivaciju 25. amandmana Ustava SAD-a. Trump je nedavno objavio poruku punu psovki, koje su zaprepastile javnost. "Otvorite j****i tjesnac ili ćete živjeti u paklu. U drugoj objavi, neposredno prije roka za dogovor s Iranom 7. travnja, zaprijetio je: "Cijela civilizacija umrijet će noćas". Trump je također oštro napao novog papu Lava. Predsjednik je uz to objavio AI generiranu sliku na kojoj se prikazuje kao Isus koji iscjeljuje bolesnike. Slika je izazvala bijes čak i među nekim njegovim kršćanskim pristašama, pa ju je ubrzo izbrisao.

Psihijatar dr. Geoff Grammer, umirovljeni pukovnik američke vojske, izjavio je: "Jedna od stvari koju moramo uzeti u obzir jest da on sve više ulazi u svoje prirodno stanje, hranjen od strane ulizica oko sebe, razvijajući gotovo deluzijsku razinu narcisoidnosti. Realnost je da postoji širok spektar mogućnosti, uključujući osjećaj da je u zamci i razvoj narcisoidnog bijesa".

"Provokativni jezik koji koristi sugerira neke moguće narcisoidne osobine, gdje privlači pozornost na sebe i zanemaruje moguće posljedice svojih poruka. To je način projiciranja kontrole i traženja validacije. Nedostatak empatije koji se vidi u njegovim objavama može biti alarmantan i ukazuje na to da nema obzira prema patnji drugih ljudi", poručila je terapeutkinja Shari Botwin iz Philadelphije.

Demokratski kongresnik Jamie Raskin pozvao je liječnika Bijele kuće da hitno provede sveobuhvatnu kognitivnu procjenu predsjednika. "Znakovi kognitivnog pada i demencije postaju previše očiti da bismo ih ignorirali", poručio je Raskin, naglašavajući potrebu za razmatranjem 25. amandmana. Njegova kolegica, kongresnica Jasmine Crockett, bila je još izravnija u pismu potpredsjedniku J.D. Vanceu. "Trump pati od demencije i doveo je Sjedinjene Države na rub počinjenja jednog od najvećih ratnih zločina u modernoj povijesti", kazala je.

Ove kontroverzne objave dolaze usred blokade Hormuškog tjesnaca, ključnog pomorskog prolaza kroz koji prolazi veliki dio svjetske nafte. Iran je zatvorio tjesnac, a Trump je najavio američku pomorsku blokadu iranskih luka i brodova, uz prijetnje uništenjem infrastrukture ako se tjesnac ne otvori, piše Independent.

"Ekstremni jezik predsjednika može se razumjeti kao znak frustracije jer se našao u krizi koju ne može sam riješiti. Istodobno je tijekom prošle godine razorio diplomatske alate koji bi bili najkorisniji za izlazak iz krize, rezovi u diplomatskoj službi veći su od 20 posto, došlo je do ukidanja programa za iransko civilno društvo i slično. To ga ostavlja previše ovisnim o vojnim prijetnjama", rekao je bivši diplomat Paul Fritch, nekadašnji visoki dužnosnik NATO-a.

Bijela kuća odbacuje kritike kao licemjerne. Dok republikanci uglavnom podržavaju Trumpovu odlučnost kao strategiju pritiska na Iran, demokrati pozivaju na kognitivne testove i moguću aktivaciju 25. amandmana. Papa je nastavio apelirati za mir, poručivši da se ne boji Trumpove administracije. Pitanje mentalne stabilnosti američkog predsjednika ponovno je podijelilo javnost. Dok jedni vide u njegovim izjavama snažnu i nepredvidivu diplomaciju, drugi upozoravaju na opasnost od emocionalne nestabilnosti u trenutku kada svjetska ekonomija ovisi o slobodnoj plovidbi Hormuškim tjesnacem.