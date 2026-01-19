Marko Perković Thompson samo jednom rečenicom dao do znanja što misli o zabrani svoje pjesme

Zabrana pjesme "Ako ne znaš što je bilo" Marka Perkovića Thompsona i Hrvatskih ruža na Europskom rukometnom prvenstvu glavna je tema u hrvatskim medijima posljednjih dana. Podsjetimo, hrvatski rukometaši tražili su da im nakon pobjede svira upravo ta pjesma, što se i dogodilo nakon pobjede nad Gruzijom u subotu, no EHF je hitno reagirao i zabranio puštanje te pjesme uz objašnjenje da ne predstavlja vrijednosti koje turnir promovira.
Objasnili su i kako pjesma prvotno uopće nije bila uključena na playlistu pjesama koje trebaju svirati te kako ne dopuštaju naknadno uključenje. Ovakva odluka krovne europske rukometne organizacije naišla je na negodovanje hrvatskih navijača. Sada se oko još jedne zabrane u nizu oglasio i sam pjevač.Tužna vijest: Preminula je ikona HNL-a, bivši igrač Dinama i Hajduka. Imao je 48 godina
Na Facebooku je objavio svoju pjesmu dodavši riječi: "Naprijed Hrvatska!"
Hrvatsku rukometnu reprezentaciju danas od 18 sati očekuje susret drugog kola skupine E, a protivnik će im biti Nizozemska. Ostaje vidjeti koja će pjesma danas svirati hrvatskim rukometašima, a iz Saveza su naglasili kako su rukometaši fokusirani samo na utakmicu te kako se nadaju pobjedi.
Dan dolazi! Thompson nije samo glazbenik, već glas naroda koji godinama nosi teret šutnje, nametnute krivnje i povijesnog prešućivanja. Njegov koncert nije spektakl, već duhovni manifest: odgovor naroda koji želi Istinu. Od Domovinskog rata do II svjetskog, od Divinog mučeništvava do uloge Hrvatske kao predziđa kršćanstva - Thompson pjeva o onome što drugi izbjegavaju. A istina je da su Hrvati velik narod, zaista velik narod! Za ono što smo mi dali svijetu i dan danas dajemo, svijet nam treba reći - hvala! Velik, častan i ponosit narod moj. Toliko vrhunski narod da se udružile sile tâme da nam ne dopuste da se dignemo. No sila koja se bûdi više ne može biti zaustavljena! Napadan jer vjera u njegovim pjesmama ima tijelo i kontekst, ljubljen jer donosi iscjeljenje na poseban način. On ne poziva na mržnju, već na buđenje: srca, savjesti i povijesti, ujedno govoreći o blistavoj budućnosti našeg naroda koji se uzda samo i jedino u Gospodina. Njegov uspjeh je u vrijednostima, u riječi koja bûdi, u pjesmi koja iscjeljuje. Sjećate se mojih riječi da dolaze hrvatski sinovi i kćeri koji neće pušiti priče likova poput Plenkovića, Milanovića, Hajdša i sličnih. Dakle, oni su tu, među nama i svakim danom ih je sve više i više! 780 000 domoljubâ na dva uzastopna koncerata ne dolazi slaviti čovjeka, već Istinu koju nosi. I zato, ako ne znaš što je bilo, teško ćeš razumjeti ono što dolazi. Narod zna - Dan dolazi! I pjevajući, pozdravlja ga. Živjela Hrvatska! ❤️