Marko Perković Thompson samo jednom rečenicom dao do znanja što misli o zabrani svoje pjesme

Zabrana pjesme "Ako ne znaš što je bilo" Marka Perkovića Thompsona i Hrvatskih ruža na Europskom rukometnom prvenstvu glavna je tema u hrvatskim medijima posljednjih dana. Podsjetimo, hrvatski rukometaši tražili su da im nakon pobjede svira upravo ta pjesma, što se i dogodilo nakon pobjede nad Gruzijom u subotu, no EHF je hitno reagirao i zabranio puštanje te pjesme uz objašnjenje da ne predstavlja vrijednosti koje turnir promovira.

Objasnili su i kako pjesma prvotno uopće nije bila uključena na playlistu pjesama koje trebaju svirati te kako ne dopuštaju naknadno uključenje. Ovakva odluka krovne europske rukometne organizacije naišla je na negodovanje hrvatskih navijača. Sada se oko još jedne zabrane u nizu oglasio i sam pjevač.

Tužna vijest: Preminula je ikona HNL-a, bivši igrač Dinama i Hajduka. Imao je 48 godina Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na Facebooku je objavio svoju pjesmu dodavši riječi: "Naprijed Hrvatska!"

Hrvatsku rukometnu reprezentaciju danas od 18 sati očekuje susret drugog kola skupine E, a protivnik će im biti Nizozemska. Ostaje vidjeti koja će pjesma danas svirati hrvatskim rukometašima, a iz Saveza su naglasili kako su rukometaši fokusirani samo na utakmicu te kako se nadaju pobjedi.