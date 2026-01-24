Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NIJE DOBRO

Jako loše vijesti iz naše svlačionice: Hrvatska ima ogroman problem uoči nastavka Eura

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Stjepan Meleš
24.01.2026.
u 21:52

Iako je magnetska rezonancija potvrdila da nije došlo do prijeloma kostiju, liječnički nalazi ukazuju na ozbiljniju ozljedu ligamenta u gležnju, što bi moglo onemogućiti Martinovićev nastup u sljedećim utakmicama

Veliku zabrinutost je izazvala ozljeda kapetana hrvatske rukometne reprezentacije Ivana Martinovića u utakmici protiv Islanda. U jednoj je akciji zaradio udarac koji mu je uzrokovao probleme s gležnjem te je morao napustiti teren u 44. minuti i više nije igrao. Dnevnik Nove TV objavio je prve informacije o ozljedi i one nisu dobre.

Iako je magnetska rezonancija potvrdila da nije došlo do prijeloma kostiju, liječnički nalazi ukazuju na ozbiljniju ozljedu ligamenta u gležnju, što bi moglo onemogućiti Martinovićev nastup u sljedećim utakmicama i veliko je pitanje hoće li biti spreman za nastupe na Euru uoči važnih ispita. 

Unatoč bolovima, Martinović je poručio optimističnu poruku te da želi pomoći kaubojima. Ozljeda ga nije spustila, ali bol ne nestaje preko noći, pa nitko još nije sasvim siguran hoće li moći igrati protiv Švicaraca.

- Prema onome što smo doznali, riječ je o nešto ozbiljnijoj ozljedi, odnosno puknuću ligamenta u gležnju. Veliko je pitanje hoće li biti spreman za utakmicu. Danas je radio individualno na biciklu, nije mogao niti potrčati i nije htio forsirati. Veliko je pitanje hoće li kapetan biti spreman za dvoboj protiv Švicarske - objavili su na Novoj TV. 

Tako je situacija s kapetanom kauboja postala glavna tema u stožeru Dagura Sigurdssona. Ukoliko Martinović ne bude mogao igrati protiv Švicarske, to bi bio težak udarac za Hrvatsku, a zamjena bi mu trebao biti Klarica.

Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru
Ključne riječi
Ivan Martinović Hrvatska rukometna reprezentacija rukomet EP rukomet 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!