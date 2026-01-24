Jako loše vijesti iz naše svlačionice: Hrvatska ima ogroman problem uoči nastavka Eura

Veliku zabrinutost je izazvala ozljeda kapetana hrvatske rukometne reprezentacije Ivana Martinovića u utakmici protiv Islanda. U jednoj je akciji zaradio udarac koji mu je uzrokovao probleme s gležnjem te je morao napustiti teren u 44. minuti i više nije igrao. Dnevnik Nove TV objavio je prve informacije o ozljedi i one nisu dobre.

Iako je magnetska rezonancija potvrdila da nije došlo do prijeloma kostiju, liječnički nalazi ukazuju na ozbiljniju ozljedu ligamenta u gležnju, što bi moglo onemogućiti Martinovićev nastup u sljedećim utakmicama i veliko je pitanje hoće li biti spreman za nastupe na Euru uoči važnih ispita.

Unatoč bolovima, Martinović je poručio optimističnu poruku te da želi pomoći kaubojima. Ozljeda ga nije spustila, ali bol ne nestaje preko noći, pa nitko još nije sasvim siguran hoće li moći igrati protiv Švicaraca.

- Prema onome što smo doznali, riječ je o nešto ozbiljnijoj ozljedi, odnosno puknuću ligamenta u gležnju. Veliko je pitanje hoće li biti spreman za utakmicu. Danas je radio individualno na biciklu, nije mogao niti potrčati i nije htio forsirati. Veliko je pitanje hoće li kapetan biti spreman za dvoboj protiv Švicarske - objavili su na Novoj TV.

Tako je situacija s kapetanom kauboja postala glavna tema u stožeru Dagura Sigurdssona. Ukoliko Martinović ne bude mogao igrati protiv Švicarske, to bi bio težak udarac za Hrvatsku, a zamjena bi mu trebao biti Klarica.