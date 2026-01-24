FOTO Prepoznajete li ove dječake? Danas su zaludili cijelu Hrvatsku i svi navijaju za njih

U Brckovljanima, odnosno u lokalnom rukometnom klubu Polet, jako su ponosni i sretni zbog svoja dva junaka koja su stasala u tom klubu, sjajnog vratara njemačkog Gummerbacha Dominika Kuzmanovića i sjajnog debitanta Zlatka Raužana koji uskoro iz Sesveta odlazi u Zagreb. Obojica se nalaze u sastavu Dagura Sigurdssona na ovogodišnjem Euru i love polufinale turnira.

-Iznimno smo ponosni na naše dečke Dominika i Zlatka oni su djeca našeg kluba. Ovaj njihov uspjeh nije niti malo slučajan, iza toga stoji puno predanog rada i jako puno odricanja. U ovom uspjehu moramo napomenuti i veliki trud njihovih roditelja i njihovih trenera. Ovo je veliko priznanje za naš mali klub i dokaz da se uz naporan rad i trud mogu napraviti velike stvari. Vidimo da često Raužana spominju kao iznenađenje, ali za nas to nije nikakvo iznenađenje s obzirom da već nekoliko sezona igra na jako visokoj razini te je samo bilo pitanje vremena kada će stići poziv izbornika. Želimo im puno sreće da nam donesu medalju i sreću u naše malo mjesto -poručuju vrlo agilni ljudi iz uprave RK Poleta, prenosi Cro Global.

Kuzmanović se 2019. pridružio prvoligašu Nexeu iz Našica, koji je završio na drugom mjestu u hrvatskoj rukometnoj Premijer ligi. Odlične obrane odvele su ga u njemačkog velikana fL Gummersbach, a iduće sezone seli u europskog prvaka Magdeburg gdje će braniti zajedno s Mandićem. Dobitnik je Nagrade Dražen Petrović kao član hrvatske kadetske reprezentacije koja je na Europskom olimpijskom festivalu mladih u Bakuu osvojio zlatno odličje. Bio je član hrvatske reprezentacije koja je osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj 2025. U siječnju 2025. proglašen je hrvatskim rukometašem godine.

Kružni napadač Zlatko Raužan pažnju nacije skrenuo je na sebe na utakmici protiv Nizozemske, kada je postigao četiri vrlo važna gola. Nakon Poleta igrao je za Dugo Selo, a zatim je 2021. godine prešao u MRK Sesvete. Nedavno je potpisao ugovor s hrvatskim prvakom RK Zagrebom koji igra u Ligi prvaka.