Jakirović više nema nikakvih dvojbi. Jasno je s kojim sastavom Dinamo kreće u lov na Hajduk

Pripreme u Rovinju završile su, taj posljednji dan mogao je biti i bolji, no kiša i kaljuža nisu dopustile treneru Dinama Sergeju Jakiroviću provođenje u djelo svih zamisli za tu generalnu probu protiv poljskog lidera Śląska. No sve ostalo bilo je dobro, plavi su imali dobre uvjete i mogli su odraditi veliku većinu zamišljenog posla i zbog jedne utakmice odigrane u nenogometnim uvjetima ne bi smjeli patiti.

Plavi će u ovih još nekoliko dana obaviti završno brušenje kako bi spremni dočekali utorak i odlazak u Kranjčevićevu na zaostalu utakmicu još iz četvrtog kola HNL-a. Bude li kiše u Kranjčevićevoj, možda im ta zadnja utakmica u Rovinju dobro dođe za privikavanje na lošije uvjete iako onakvog blata ipak ne može biti.

Bulat, Vidović i Ljubičić na klupi

Sergej Jakirović u jesenskom dijelu sezone nije baš mogao standardizirati sastav iako je to želio, no kako Ademi i Théophile nisu mogli igrati Europu, morao je rotirati, bilo je i problema s ozljedama tako da valjda ne postoji kombinacija koja nije zaigrala na stoperskim pozicijama. Sad bi to trebalo biti drukčije ako plave zaobiđu ozljede. Dojam je da Jakirović neće imati puno dvojbi oko toga s kojim će sastavom krenuti u utorak protiv Lokomotive, pa i nekoliko dana kasnije kad gostuje kod Istre.

Zagorac drži prvu vratarsku poziciju, na desnom beku je Ristovski. Plavi će neko vrijeme biti bez Moharramija koji je na Azijskom kupu, ovisi koliko će se tamo zadržati Iran. Tako će sad prva alternacija Ristovskom biti 16-godišnji Noa Mišić, dečko se pokazao sjajnim na toj poziciji i on je jedan od najvećih dobitnika priprema. Isto tako se na stoperskoj poziciji dokazao Moren Živković, plavi su ga povukli iz Lokomotive i to je bio dobar potez, Živković se izborio za udarni sastav i protiv Lokomotive će biti starter u paru s Théophileom. Sreće nije imao Dino Perić, sad je osjetio nešto u koljenu i tek treba vidjeti kako će se to razvijati. I dalje je ozlijeđen Boško Šutalo koji polako gubi svoje pozicije, to prije jer ni jesenas nije bio u nekakvoj zadovoljavajućoj formi. Tu Jakirović još ima Bernauera koji se baš i neće naigrati iako može uskočiti.

Još je jedan dobitnik ovih priprema, Mauro Perković iskazao se na lijevom beku. Igrao je on jako dobro već i u završnici jesenskog dijela, upotrebljiv je kako na beku tako i na stoperu. Za očekivati je da će on startati protiv Lokomotive s obzirom na to da je Ogiwaru, koji bi trebao biti pojačanje za dosad deficitarnu poziciju lijevog beka, mučila temperatura, imao je problema i s gležnjem pa je od dolaska u Dinamo odigrao samo 20 minuta po spomenutoj kaljuži protiv Śląska.

Poziciju zadnjeg veznog standardno će držati Mišić, ispred njega će biti Kaneko, Ademi, Baturina i Hoxha, a devetka je namijenjena Petkoviću. Dakle, Hoxha je svojim dolaskom barem zasad istisnuo Vidovića na lijevom krilu, no u Vidoviću Jakirović ima dobru alternativu, kao što u vezi još ima Bulata, Sučića i Ljubičića, izuzetno kvalitetne igrače koji će morati vrebati svoje prilike, iskoristiti ih kad im se ukažu, a sigurno će ih biti.

Želi visoko napasti

Bulat i Ljubičić su pomalo gubitnici, dolaskom Ogiware Ljubičić više neće biti prinudni bek, već će konkurirati za mjesto u vezi, a tu je i najveća gužva u plavoj svlačionici. No Jakirović ima puno kvalitetnih igrača na klupi, što nije nevažno, pogotovu bude li inzistirao na onome što je najavio – ofenzivni nogomet, visoki presing, dakle puno trke i trošenja. Na pripremama je dobio raspoložene Kulenovića i Brodića koji mogu pomoći u napadu, ući umjesto Petkovića ili uz njega.

Jakirović je prije nekoliko mjeseci poželio vrijeme za rad, jedne pripreme i jedan prijazni rok. Zasad još nema šest mjeseci rada iza sebe, ali imao je dovoljno vremena, imao je taj prijelazni rok koji se zasad čini dobro odrađenim, ima pripreme na kojima je mogao slagati svoju igru i sad bismo, od utorka nadalje mogli vidjeti Jakirovićev Dinamo. Sam je više puta rekao kako želi puno intenzivniji Dinamo, s više ritma i bržim protokom lopte, bržim oduzimanjem lopte suparniku, želi izbjeći nervozu kako vrijeme protječe. Na tome se radilo na ovim pripremama, sad je red da plavi pokažu koliko su usvojili te ideje i koliko je Jakirović popravio igru svoje momčadi.