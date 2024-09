Jakirović nakon otkaza otišao na odmor! U intervjuu rekao što misli o igri Dinama

Sergej Jakirović je nedavno dobio otkaz u Dinamu nakon poraza od Hajduka (0:1) i europskog debakla protiv Bayerna (9:2). Sada se bivši trener plavih opušta u rodnom mu Mostaru, a tamo je dao intervju za srpski Mozzart Sport. U njemu detaljno opisuje kako je prije pet godina otkrio napadača Crvene Zvezde Cherifa Ndiayea. Sada velika zvijezda beogradskog kluba, još 2019. godine nije bio ni približno toliko poznat. Jakirović, tada trener Gorice, shvatio je njegov potencijal i pozvao ga na probu u hrvatski klub.

"Došao je u siječnju 2019. na početku zimskih priprema, već na inicijalnom testiranju sam vidio da je izdrživ, da može puno trčati. Nakon dva, tri dana treninga sam tražio sportskog direktora Mindaugasa Nikoličiusa da ga potpišemo. On me pogledao i oprezno pitao: 'Zašto da ga potpišemo ako imamo još 12 dana probe?' Rekao sam mu da nam kreću prijateljske utakmice, da će nam ga netko ukrasti ako vide kako dobro igra", objasnio je Jakirović. U Gorici je Ndiaye bio godinu i pol. Upisao je 55 nastupa i zabio čak 19 golova uz 6 asistencija. Zatim je za 1.35 milijuna eura otišao u turski Göztepe.

Zatim se osvrnuo na Ligu prvaka u kojoj su Dinamo i Zvezda u ulozi "underdoga", upravo obratno od njihove pozicije u domaćim prvenstvima. "To su veliki problemi za obje ekipe. Navikao si imati posjed i da si dominantan. Štoperi ti igraju na velikom prostoru, treba ti dosta posjeda i pritiska na loptu. U Ligi prvaka se to mijenja. Ne bih rekao da su Dinamo i Zvezda autsajderi, ali jesu u podređenom položaju", rekao je Jakirović:

"Ekipe protiv kojih igramo su velike, navikle su godinama igrati Ligu prvaka, osvajaju jaka prvenstva... Imaju veće budžete, a samim tim i skuplje igrače. To se ne može usporediti. Zato smatram da je ogroman uspjeh za svaki klub iz ove regije da uđe u Ligu prvaka. To nama protivnički treneri i govore. Čestitaju nam na tim uspjesima jer znaju i oni koliko je teško ući u to društvo”.

Zatim se osvrnuo na pripremu utakmica poput one protiv Bayerna. "Moraš igrati obranu, moraš biti kompaktan jer svaki detalj odlučuje utakmice. Ako oni uoče i najmanju rupu, da netko nešto nije pokrio ili skočio, automatski te kažnjavaju i u većini slučajeva primaš gol. Ali, nema veze, treba se uvijek boriti i maksimalno pokušati da otežamo svim tim ekipama jer ipak ne igraju pare. To je najvažnije i zato je nogomet igra u kojoj ne pobjeđuje uvijek jači. Imamo naše igrače koji teže ka tim vrhunskim klubovima i to je sjajna prilika da se uspoređuju. Vidiš koliko si daleko od njih i koliko još trebaš raditi da bi im se približio", zaključio je.

