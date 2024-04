Jakirović: Moramo biti prezadovoljni ovime. Petković? Volio bih da češće puca, ali on je takav...

Nogometaši Dinama su u 32. kolu HNL-a pobijedili Varaždin rezultatom 1:0 i sada su na vodećem mjestu u HNL-u. Tako će biti barem do nedjelje u kasnim večernjim satima, tada će završiti ogled Lokomotive i Rijeke u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu. Jedini pogodak na utakmici postigao je Gabriel Vidović u 46. minuti, a Dinamo sada ima bod više i utakmicu više od Rijeke.

Nakon dvoboja trener Dinama Sergej Jakirović pohvalio je svoju momčad, ali i jasno dao do znanja da ih ono pravo tek čeka do kraja sezone.

- Čestitam dečkima na dobroj utakmici, nikad ovdje nije lako igrati. Kontrolirali smo utakmicu, očekivali smo Varaždin u niskom bloku i u brzim izlascima. Nisam bio zadovoljan prvim poluvremenom jer nismo šutirali i centrirali u zadnjoj trećini kako bismo ih stavili pod još veći pritisak. U poluvremenu smo pričali o tome i onda Vidović prvi udarac i fantastičan gol. Imali smo i meč lopte da mirno privedemo utakmicu kraju i na kraju moramo biti prezadovoljni, budući da je Dabro imao veliku šansu - rekao je Jakirović.

Dinamo se dosta napromašivao, pogađali su plavi i okvir gola u par navrata, no na kraju je ipak završilo s pobjedom i bodovima koji se vraćaju za Zagreb.

- Znao sam da nam treba drugi gol. Sigurno da ću burno reagirati, to je nogomet, to su emocije. Bio bih sretniji da u tim situacijama, kao ona Sučićeva, pucamo po golu. Sigurno je plan bio danas biti prvi, ali Rijeka igra sjajno cijelu sezonu i sigurno nas čeka teška utakmica sljedeći tjedan.

Dotaknuo se Jakirović kasnije i Brune Petkovića koji je ostao bez postignutog gola u travnju 2024. godine.

- Vidim ga jako dobro, paše cijeloj momčadi. Bruno ima slobodu, to dobro koristi, a i mogao je par puta šutirati. No, on je takav igrač, voli asistencije, iako bih volio da češće šutira kad mu je otvoren šut - kazao je trener Dinama.