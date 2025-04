Jakirović briljira s novim klubom. Turci ne vjeruju da ga je Dinamo otpustio, njegove brojke su čudesne

Kayserispor, klub pod vodstvom bivšeg trenera Dinama Sergeja Jakirovića, nastavlja pobjeđivati. Jakirović je došao kako bi ih izvadio iz zone ispadanja, a s pobjedom 1-0 nad Kasimpašom popeli su se na 13. mjesto. Momčad je osvojila 20 od mogućih 30 bodova otkako je Jakirović preuzeo klupu. Štoviše, u posljednjih pet utakmica su najučinkovitiji klub lige s 12 osvojenih bodova.

Premda su u 61. minuti susreta njegovi nogometaši ostali s desetoricom na terenu nakon što je crveni karton dobio Majid Hosseini, Miguel Cardoso je uspio zabiti u 76. minuti susreta nakon asistencije Carlosa Manea.

Na Jakirovićevu nesreću, čak su četiri igrača sakupila žute kartone zbog čega neće moći nastupiti u utakmici 32. kola na gostovanju kod Fenerbahčea. Usprkos tome, Kayserispor je četiri boda ispred Sivasspora, kluba koji se nalazi na 16. mjestu i s kojeg ispada iz prve turske lige. Mnogo pohvala za Jakirovića imaju i turski mediji.

"Efekt Sergeja Jakirovića", stoji u naslovu portala Kayserim koji piše o izvrsnim igrama momčadi, a pridružuje im se i beIN. "Možda 40 bodova neće biti dovoljno za ostanak, moglo bi trebati 41, 42 ili čak 43 boda. Svaki klub do šestog mjesta na ljestvici osjeća opasnost. Bit će neizvjesno do kraja sezone. Prošle godine je vodio Dinamo, osvojio prvenstvo i otišao u Ligu prvaka. Otpušten je nakon poraza 9:2 od Bayerna. Realno, poraz od Bayerna nije ništa neobično. Čak i kad izgubite 3:0, to je i dalje poraz", rekao je njihov komentator Ugur Meleke.