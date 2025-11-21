Naši Portali
POSTOJI MOGUĆNOST ZA TO

Jadranski derbi bit će odgođen? Svi su svjesni onoga što se sprema u Hrvatskoj

Utakmica između Rijeke i Sparte Prag u Konferencijskoj ligi prekinuta zbog kiše
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
21.11.2025.
u 12:39

Najiščekivanija utakmica kola između Rijeke i Hajduka, zakazana za subotu u 18 sati na Rujevici, vrlo je upitna. Glavni krivac je najavljeno nevrijeme koje bi trebalo pogoditi Kvarner i stvoriti nemoguće uvjete za igru

Hrvatska se sprema za vikend velikih meteoroloških promjena, a sinoptičke karte crvene se od upozorenja. Na posebnom udaru naći će se kvarnersko područje, gdje se u subotu očekuje snažno nevrijeme. Prognoze za Rijeku najavljuju iznimno niske temperature, orkansku buru i obilnu kišu, a nije isključena ni pokoja snježna pahulja. Takvi ekstremni uvjeti mogli bi travnjak na Rujevici učiniti neprikladnim za igru i stvoriti ozbiljne sigurnosne rizike za igrače i gledatelje, zbog čega je derbi pod velikim znakom pitanja.

Iako su sve oči uprte u nebo, službenih razgovora o odgodi derbija između klubova i Hrvatskog nogometnog saveza još nema. Prema dostupnim informacijama, Rijeka i Hajduk nisu službeno potegnuli to pitanje, a obje se momčadi pripremaju kao da će se utakmica odigrati prema rasporedu. Ipak, odgoda se čini kao najizgledniji scenarij. Svi su svjesni ozbiljnosti situacije i činjenice da bi igranje po orkanskoj buri i na natopljenom terenu bilo protivno sportskom duhu.

Konačna odluka o sudbini derbija vjerojatno će biti donesena na sam dan utakmice. Jedna je mogućnost da se to dogodi već tijekom subotnjeg jutra, no realnija je opcija da se odluka donese na samom stadionu. U tom bi slučaju službene osobe, zajedno s predstavnicima momčadi, izašle na travnjak oko 16 ili 17 sati kako bi procijenili stanje terena. Ako se utvrdi da su uvjeti, posebice zbog natopljenosti ili snažnog vjetra, neprimjereni za igru, delegat će u dogovoru sa sucem donijeti odluku o odgodi.

Kao najizgledniji novi termin spominje se nedjelja, za kada su prognoze znatno povoljnije. Očekuje se smirivanje vremena, što bi omogućilo normalne uvjete za igru. U nedjelju su već na rasporedu dvije utakmice HNL-a, no vjeruje se kako bi se lako mogao pronaći termin za derbi. Dodatni faktor je i europska utakmica koju Rijeka igra u četvrtak, zbog čega bi domaćinima odgovarao raniji termin u nedjelju radi odmora. Navijači stoga s nestrpljenjem iščekuju službenu potvrdu.
Komentara 1

UK
ukrajina
12:50 21.11.2025.

Mijenjali su travnjak pa su trebali i odvodnju dobru učiniti , Englezi bi trebali sve utakmice odgoditi koliko kiše tamo padne i to samo za vrijeme utakmice ! Ne odgađati ništa , jedino ako se utvrde neregularni uslovi 15 minutaa prije utakmice ili za vrijeme utakmice ! Igraći su dobro plaćeni da pretrpe malo vodice na njihovim frizurama !

Kupnja