'Ja sam iz male Hrvatske i cijelu moju karijeru ja to plaćam. Izmanipulirali su me i nisu bili fer'

Filip Hrgović nalazi se pred borbom koja predstavlja prekretnicu njegove profesionalne karijere u kojoj zasad ima samo jedan poraz koji ga je udaljio od svjetskog teškaškog vrha. I zato mu je jako važno, iz borbe s Britancem Joeom Joyceom, u subotu navečer u Manchesteru, izaći pobjednikom. Ako je moguće na što atraktivniji način.

Hrgović nastupa na gostujućem terenu i morat će i u sudačkim očima biti uvjerljiv da bi mu oni bili bodovno skloni. Dakako, domaćeg terena u očima arbitara nema ako je u pitanju nokaut jer tada njihove prikrivene sklonosti, ako ih imaju, ne mogu doći do izražaja. I zato prekid borbe i jest sekundarni imperativ za hrvatskog borca.

Nakon presice održane u četvrtak, na kojoj je protivniku kazao da je spor kao magla i da će ga nokautirati, jednako samouvjeren u izjavama bio je i u razgovoru za Radio Rahim odnosno za portal Seconds Out.

- Prihvatio sam borbu dosta kasno no da sam imao više vremena za pripreme ne bi bilo fer jer Joe ima 40 godina. Odlučili smo da je ovako fer za njega.

Dakako, i ovakve izjave dio su folklora uoči važnih mečeva a Hrgović očito želi biti zanimljiv medijima. No, svjestan je i rizika kojeg je prihvatio.

- Veliki je ovo rizik jer me poraz izbacuje iz igre za vrh. Kada sam dobio ponudu da se borim s Joeom Joyceom imao sam jedan dan za razmisliti. Prihvatio sam izazov jer se osjećam spremnim pobijediti ga.

Što je to što bi trebao promijeniti a radio je krivo u borbi protiv Duboisa koji mu je nanio jedini poraz u profesionalnoj karijeri?

- Puno se stvari dogodilo koje su bile izvan moje moći. U pripremama sam bio ozlijeđen, uoči borbe i bolestan a u samoj borbi doživio sam dvije velike posjekotine pa na koncu to nije bila najbolja verzija mene. A kada sam zdrav i dobro pripremljen mogu sa svakim.

U ovom dijelu razgovora uslijedila je sugestija protivniku.

- Mislim da bi se Joe nakon ovoga trebao umiroviti jer ne izgleda dobro. Postigao je puno i može biti na to ponosan.

Pobijedi li Joycea, koliko dugo će trebati čekati sljedeći meč poput onoga s Duboisom za status prvog izazivača?

- Bio sam izmanipuliran od IBF-a, nisu bili fer prema meni. S pobjedom nad Joyceom i još jednom protiv nekog jakog imena, vjerujem da ću dobiti priliku boriti se za naslov. A za to bih, nakon Joycea, trebao dobiti nekoga iz top 10 boraca. A nakon toga bih vjerujem dobio priliku boriti se s Usikom, Duboisom ili bilo kim tko će tada biti prvak.

Volio bi, kaže, uzvratiti Duboisu ali to mu nije prioritet.

- Moj cilj je borba za naslov kojim god putem do toga došao.

Koja su to imena nad kojim bi mu pobjeda puno donijela? Jesu li to Parker i Bakole?

- Da, upravo spomenuta imena pa tkao i Kabayel i Joshua. Kada bih pobijedio bilo kojeg od njih to bi me vratilo u status izazivača. No, u boksu nikad ne znate. Nadam se subotnjoj pobjedi i novim prilikama. Sad sam u suradnji s Queensberry Promotions, oni su najjača promocija na svijetu ovog časa i nadam se da ćemo zajedno napraviti dobar biznis.

Za nekoga tko je s malog tržišta jako je važno iza sebe imati moćnu promocijsku kuću.

- Ja sam iz male Hrvatske i cijelu moju amatersku ali i profesionalnu karijeru ja to plaćam. Imam osjećaj da kada dolaziš iz male zemlje da je puno teže dobiti priliku, zaraditi... Ma sve je puno teže. No, što je tu je, svatko ima svoj put, svoju sudbinu i neću plakati oko toga. Moram učiniti najbolje što mogu za sebe, moju obitelj i moju zemlju - zaključio je Hrgović.