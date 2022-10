Izračunali smo koliko je Hajduk promijenio trenera od posljednjeg naslova prvaka, brojka je ogromna

Šteta što je katastrofalno suđenje u prvenstvu, pogotovo u Hajdukovim utakmicama koje u posljednje vrijeme traju i 100 minuta, zasjenilo prvi javni istup Lukše Jakobušića od početka sezone.

Uoči derbija na Poljudu (petak, 18 sati), sasvim logično, priča se o Igoru Pajaču, glavnom sucu najvažnije utakmice hrvatskog nogometa, kojeg su njegovi akteri nemilice bacili u grotlo Poljuda i koji bi trebao amortizirati atmosferu linča koju stvaraju oni koji bi trebali biti odgovorni za očuvanje regula i zaštitu nogometne igre. I u toj priči odmaknut je fokus s emotivnog istupa Hajdukova predsjednika, a to je šteta jer su u njemu poruke koje su odgovor na sve Hajdukove probleme.

Novac se troši, ali...

- Prezirem smjenjivati trenere, za uspjeh je ključan trokut predsjednik - sportski direktor - trener. Htjeli smo zaštititi klub, to je bilo najvažnije. No ako moramo, mijenjat ćemo još pet puta - poručio je Jakobušić.

Tad se prvi put saznalo da je Valdas Dambrauskas trebao dobiti otkaz puno prije 97. minute susreta na šibenskom Šubićevcu koja je prelila kap strpljenja. Jakobušić ga je htio maknuti nakon poraza u Superkupu i sada žali što nije bio odlučniji. Vidio je i on već tada da Hajduk ne igra dobro, vidjelo se točno i što mu najviše nedostaje - ne partner Livaji u napadu, nego klasična desetka, igrač koji će povezati redove, no uskoro više nije bilo ni prave veze u svlačionici.

Jakobušić je u poziciji u kojoj izgleda da zaista nema drugog izbora. No, Dubrovčanin je tek mali fragment Hajdukova razdoblja od titule do danas. Prije njega, istim tempom rotirali su u klubu njegovi prethodnici. Njih desetorica kao predsjednici Hajduka. I to se danas može projicirati na svaki problem koji sada tišti i Mislava Karoglana, posljednjeg u nizu koji je sjeo na Hajdukovu klupu.

I sigurno se projiciralo na sudbine mnogih mladih igrača koje je ta skupina imena potrošila u proteklih 20 godina, taj popis puno je duži. I bilo bi dobro da stane prije nego samelje i Stipu Biuka, kojem je cijena ova sezone realno 15 puta manja od očekivane. To je prelomilo sudbinu Dambrauskasa, koji nije vjerovao da na putu do naslova može razvijati mlade igrače i ostati neokrznut.

Problem je što je Hajduk vrlo brzo ispao iz te utrke, no kako je rečeno, cilj je u nju se vratiti, pod vodstvom trenera za devet utakmica, koliko je Karoglanu ugovorom obećano. A Imoćanin je 26. trener koji vodi Hajduk od posljednjeg naslova prvaka i mitske 2005. godine.

Čelnici Hajduka, njih 11-ero koji su se od 2005. izmijenili u fotelji predsjednika, izvršili su čak 47 zamjena na klupi, a Marin Brbić jedini je imao želju da po drugi put preuzme vođenje kluba.

U uredu sadašnjeg Hajdukova predsjednika, Dubrovčanina Jakobušića, sigurnija od figurice svetog Vlahe samo je pozicija direktora Nikoličiusa pod kojim su poskidane glave već četvorici stručnjaka.

- Tramezzanija smo doveli 17. siječnja, a već 8. veljače znali smo da ga nećemo zadržati, a on to, naravno, nije znao. Bilo je bitno samo zaustaviti Hajdukov pad - i tada smo čuli iste riječi.

Pa je stigao Gustafsson, planirali su ga zadržati dvije godine, a smijenili su ga dva kola prekasno, odnosno kasnije nego što je javnost očekivala. Valdas Dambrauskas i suzama je nakon osvajanja Kupa na Poljudu prije ljeta pridobio Hajdukove navijače, uvukao im se pod kožu, dok Jakobušiću, dojam je, nikad nije potpuno legao.

Osvojio ga je odgovorom na pitanje zašto bi on sebe postavio za trenera Hajduka, kazavši da se Litavci ne predaju jer ih stalno podcjenjuju. Duh je bio presudan, ali ni od njega ništa nije ostalo u Jakobušićevu Hajduku koji je vodio Valdas. Godine prolaze, imena i novac se troše, ali rezultata nema. U jednom trenutku nestala je i atmosfera od koje se klub prehranjuje.

Livaja rekao istinu

Marko Livaja je to najavio i prije nego što je domaća liga uopće počela. Na službenom kanalu kluba, bez uvijanja, igrač o kojem ovisi Hajdukov višegodišnji plan i svaka ambicija, u kameru je govorio da se momčad ispuhala.

Najskuplja momčad koju je Hajduk okupio od osamostaljenja i kojoj su namijenili da postane šampionska, zapisali su to u strategije i ciljeve, da se naslov može i izgubiti, ali Hajduk uvijek mora biti unutra. Poljudski derbi u Splitu čeka se kao prijelomna točka, jer ako pobijedi, Hajduk se bodovno vraća u utrku. Problem je što Hajduk i dalje nema igru i što se zna tko je za to odgovoran. Sigurno onaj koji posljednji ostaje.

