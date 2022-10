Marić: Volim utakmice na nož, a Hajduk mora imati pet Livaja

Silvio Marić naigrao se derbija s Hajdukom, u plavom dresu puno je puta sudjelovao u velikim derbijima, ali ih je uvijek i volio, ma i cijela ta generacija u kojoj je bio Silvio Marić voljela je takve prave derbije, velike borbe, i u njih je ulazila bez kompromisa. Silvio Marić i danas prati sve što se događa u našem nogometu, a posvetio se Rudešu, vodećem klubu drugoligaške konkurencije. Popularni Mara ne skiva velike ambicije svoga kluba.

Hajduku treba pet Livaja

- Da, ambicije su nam velike. Dobro me poznajete i znate da kod mene nema lažne skromnosti. Želimo u Prvu ligu i to ćemo i ostvariti ili staviti ključ u bravu - u svom će stilu Silvio Marić.

No, konkurencija misli drukčije, ima dosta klubova koji se nadaju prvoligaškom društvu.

- Jaka je konkurencija i svi imaju pravo na svoje ambicije i bit će prave borbe, a ja to baš volim. Liga je vrlo izjednačena, dosta se klubova bori za vrh, ali prvenstvo je dugo, no očito je da će do kraja biti neizvjesno - zaključio je Mara dio priče o svom aktualnom trenutku i radu u Rudešu.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL 30.03.2022,Zagreb - Silvio Maric,bivsi nogometas i sportski direktor NK Rudes. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL

S obzirom na to da stiže veliki derbi, novi sraz Hajduka i Dinama, zanimalo nas je kakva su njegova očekivanja od tog susreta u petak.

- Bit će to dobar derbi. Eto, Hajduk je u posljednjim utakmicama iskoristio posljednju minutu nadoknade i iščupao se, a sad ima priliku i da uhvati donekle priključak s Dinamom. Bit će pun stadion, prava atmosfera i očekujem dobru utakmicu. Iako je to Hajduku vrlo važna utakmica, nemojmo zaboraviti da Dinamo doista dobro igra i u HNL-u i u Ligi prvaka u kojoj je pokazao da je potpuno konkurentan europskim klubovima.

Dakle, prednost biste ipak dali Dinamu?

- Da, mislim da je Dinamo bliži pobjedi, prije svega zato što je rasterećeniji, što ima lijepu bodovnu prednost i velik izbor kvalitetnih igrača, a Hajduku kvalitetnih igrača ipak nedostaje. Hajduk zato ima atmosferu, ima Livaju koji je reprezentativac i igra odlično, ali Hajduku ipak fali četiri-pet jako kvalitetnih igrača da bi bio ono što bi želio biti - ocijenio je Silvio Marić.

Kako vam izgleda Hajduk u ovom prvenstvu, u čemu je njegov problem, zbog čega ne igra dobro, je li riječ o slabijem kadru?

- Ne bih rekao da je riječ o slabijem kadru, ali mislim da im fali još vrhunskih igrača. Dobra je to momčad, dobro složena, ima i koheziju, ali treba kvalitetnije igrače. Da, znam da za to treba novca, ali Hajduk mora imati pet Livaja, a ne samo jednog. Znam da nije lako naći i dovesti takve igrače, ali takve morate imati da biste ušli u pravu borbu. Ne mislim pritom samo na borbu s Dinamom, nego i na borbu u Europi ako želite nešto predstavljati na europskoj sceni i igrati kako treba. Ne mora Hajduk biti prvi, ali bi trebao ući u skupinu europskog natjecanja, pa svi mi u Hrvatskoj želimo i Hajduk, i Osijek, i Rijeku u Europi, želimo ih gledati i na jesen, a ne samo na početku kvalifikacija.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 28.08.2022., stadion Gradski vrt, Osijek - SuperSport HNL, 07. kolo, NK Osijek - HNK Hajduk. Marko Livaja Photo: Davor Javorovic/PIXSELL

Dinamo ima znatnu bodovnu prednost, bi li pobjeda plavih značila i kraj Hajdukove borbe za naslov?

- Pa ne baš, ali bi to ipak bio veliki korak za Dinamo, a Hajduk bi ušao u veliku borbu. Znam da bi Hajduk bio zadovoljan i drugim mjestom u ligi jer se Osijek posložio i opasno prijeti. Hajduk lovi to drugo mjesto, ali ako mu se ukaže prilika za prvo, naravno da će ga pokušati osvojiti.

Kakvi su bili derbiji u vaše vrijeme u usporedbi s današnjima?

- Bili su dobri, ali teško mi je biti objektivan i uspoređivati ta različita vremena. Hajduk je tada imao kvalitetnije igrače, puno jako dobrih igrača, uvijek pet-šest vrhunskih. Sjetite se samo Rapaića, Mornara, Računice, Jarnija, Bilića, Štimca, kasnije Srne, Pletikose... Imao je uvijek jaku i opasnu momčad. I ako na Poljudu niste krenuli dobro u utakmicu, bili ste gotovi. Zabiju prvi gol i eto vam vode u ušima i pa-pa.

Koji vam je derbi najdraži, jeste li koji odlučili?

- Uh, puno ih je bilo, u nekima nisam igrao dobro, a zabio sam, a u nekima sam bio dobar... No ako trebam izdvojiti neki, onda neka to bude onaj kad sam na punom Poljudu u dvije minute zabio dva gola, mislim da je tada Tudor dobio crveni karton. To je bila utakmica u kojoj smo se baš tukli, a ja volim takve utakmice na nož.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 20.04.2022., stadion Poljud, Split - Hrvatski Telekom Prva liga, 09. kolo, HNK Hajduk - GNK Dinamo. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Što je bilo s onim “sveti Duje pomaknuo je stativu”, to ste prije smislili ili...?

- Nisam smislio nego sam već vidio loptu u golu. Dobro sam vidio da mi ide povratna lopta i čim sam je puknuo, počeo sam se veseliti i odmah pomislio kako ću sada otrčati prema Torcidi i slaviti gol. Ali, pogodio sam vratnicu, no bio sam siguran da će mi se lopta od stative vratiti i da ću je samo pospremiti u mrežu, ali se ona od stative odbila van. Ajmeee, što sam promašio! Izlazimo nakon toga s terena, a netko me pitao kako sam uspio to promašiti, pa sam rekao da je to sveti Duje pomaknuo vratnicu i poslije me više nitko nije ništa pitao.

Uvijek su me počastili

Kako vam je bilo igrati na Poljudu?

- Najljepše, najviše sam volio igrati u Maksimiru i na Poljudu. Volim pun stadion, tu atmosferu, pa i kada su svi protiv, nema većeg motiva i gušta nego igrati u takvom okruženju. Imam puno prijatelja koji zagriženo navijaju za Hajduk. Bio sam na moru, u Vodicama, i kad su ljudi tamo vidjeli da ulazim kod Bubice u kuću bili su šoku jer je on nevjerojatni navijač Hajduka. Ma uvijek su me lijepo počastili. Gadno su zadrti ti hajdukovci, ali svaka im čast na tome!

Bili ste idol Dinamovih navijača, ali su vas jako cijenili i u Hajduku.

- Da, voljeli su me i Dalmatinci jer sam uvijek bio otvoren, znali smo zajedno popiti i pojesti i nikad nikakve neugodnosti nisam imao - zaključio je Silvio Marić.

