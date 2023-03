Iznenada preminula bivša NBA zvijezda, navijači u SAD-u tuguju. Uzrok smrti je nepoznat

Nekadašnji NBA košarkaš Felton Spencer iznenada je preminuo u 56. godini života. Uzrok smrti je nepoznat, javljaju američki mediji. Spencer je tijekom karijere duge 12 godina igrao za Minnesota Timberwolvese, Utah Jazz, Orlando Magic, Golden State Warriorse, San Antonio Spurse i New York Knickse.

Krenuo je u Minnesoti, koja ga je draftala 1990. godine. Postao je startni centar pa prešao u Utah, gdje je imao 7,9 poena i 8,4 skoka, a Jazz je 1994. s njim stigao do finala Zapadne konferencije. Od profesionalnog igranja oprostio se 2002. godine. Kasnije je postao trener, imao je ulogu pomoćnika na sveučilištima Spalding i Bellarmine.

Na društvenim se mrežama opraštaju od Spencera. Poruku je uputilo njegovo bivše sveučilište Louisville.

We’re heartbroken by the passing of UofL great Felton Spencer. Spencer was the Cardinals’ all-time leader in career field goal percentage, the 6th overall pick in the 1990 NBA Draft, & a beloved member of the Louisville community. Our thoughts & prayers are with his loved ones. pic.twitter.com/jalKAnWpK9