Ponizila je dragog pred očima cijelog svijeta, pogledajte kako je to podnio

Danielle Collins, 26-godišnja floridska tenisačica, postala je tema dana kod američkih izvjestitelja s Roland Garrosa, ali nažalost ne zbog svog nastupa protiv aktualne pobjednice Australian Opena Sofije Kenin.

Dapače, Collins je četvrtfinalni meč izgubila s 4:6, 6:4, 0:6, a svima je u oko upao trenutak kada se usred meča izgalamila na svoga dečka i potjerala ga s mjesta na kojem je dotad sjedio.

Nije taj mladić u tom trenutku baš ništa krivo napravio, Collins se jednostavno na njemu iskalila pri rezultatu 4:6, 2:2, a dodatnu nervozu kod nje očito je izazvala nemoć, činjenica da je u tom trenutku napravila tri vezane dvostruke pogreške prilikom servisa.

– Sjedni na drugo mjesto, sjedni na drugo mjesto, ometaš me! – zagrmjela je usred meča Amerikanka, a na što je on brže-bolje ustao i premjestio se na drugi kraj tribine.

Neugodan prizor sve je ostavio zbunjenima, a tenisačica je svoju reakciju kasnije pravdala ovako:

– Premjestila sam ga jer me nešto ispred njega ometalo. Samo sam htjela da mogu vidjeti na nekoj drugoj poziciji – rekla je Collins, dok su kamere redatelja otkrile da njemu neko vrijeme nije bilo do kontakta očima i da je najradije gledao u pod.

