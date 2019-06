Izbornik Walesa osam je godina suprugu varao sa šogoricom, otac ga se odrekao

Manchester Unitedu dao je 24 godine života, odigrao čak 963 utakmice, zabio 168 golova i podigao impresivna 33 trofeja (od čega 13 naslova prvaka Engleske i dvije Lige prvaka). Jedna je od ikona Old Trafforda, no legenda o Ryanu Giggsu, današnjem izborniku reprezentacije Walesa koju će predvoditi protiv Hrvatske u kvalifikacijama za Euro i njegov ugled zauvijek će ostati kompromitirani i ukaljani zbog stvari koje nemaju veze s nogometom.

Bilo je u nogometnom svijetu i puno većih ženskaroša od Giggsa, no nijedan nije napravio ono što je legenda Manchester Uniteda priuštio svome tri godine mlađem bratu.

Osam godina, od 2003. do 2011. Giggs je bio u vezi sa svojom šogoricom Natashom koja je s legendarnim nogometašem čak i zatrudnjela pa abortirala uoči udaje za njegova brata Rhodrija..

Šogorica morala pobaciti

Nakon spoznaje da nije varao samo svoju suprugu, ljuta i ljubomorna šogorica odlučila je svome ljubavniku napraviti pakao od života.

– Znala sam da je naša veza najpogrešnija stvar na svijetu, izdali smo ljude koje volimo. Ali to je bila ovisnost, nisam mu mogla reći ne – otkrila je Natasha.

Otkrila je i da je samo dva tjedna prije udaje za Rhodrija pobacila Ryanovo dijete.

– Rekao mi je da ne možemo svima uništiti živote i dao mi 5.000 funti za pobačaj – kazala je.

Otkako je obznanila aferu, Natasha se samo jednom našla oči u oči s Ryanom, i to nedugo nakon što je sa svijetom podijelila svoju intimu.

– Pitao me znam li koliko sam mu problema stvorila. Na odlasku mi je dobacio da nikada nije imao osjećaje prema meni. Ne znam što sam vidjela u njemu. On je najsebičniji čovjek na svijetu. Sada znam da je to bilo samo jeftino uzbuđenje i da sam voljela Rhodrija. Ryana više ne želim vidjeti, gadi mi se! – kazala je.

Prevarena ljubavnica, međutim, nije razorila Ryanov već svoj brak. Pritom su u jeku skandala otočki tabloidi tvrdili da je Natasha, osim s Ryanom, imala afere s barem još trojicom nogometaša Manchester Uniteda.

– Svaka ti čast, brate, obitelj si mi uništio zbog seksa – kazao je Rhodri Giggs koji s bratom u nepunih osam godina nije razmijenio nijednu riječ.

Iako je njegov brak s Natashom potrajao još dvije godine, ipak nije mogao prijeći preko preljuba. Danas, pak, tvrdi da je bratu oprostio i da mu je spreman pružiti ruku, no da on mora napraviti prvi korak. Ryan se javno ispričao Rhodriju, ali ne i osobno.

Zanimljivo, ali nije čitava obitelj nakon skandala stala na Rhodrijevu stranu. Otkrio je da s majkom nije progovorio ni riječ proteklih sedam godina, no zato je otac prekrižio Ryana.

– Za dobrog trenera najbitnije je povjerenje. Ne vidim kako mu igrači mogu vjerovati poslije onoga što je napravio rođenom bratu. Ako je općepoznato da je on lažov i prevarant, kako mu itko može vjerovati. Ne mogu ni izgovoriti njegovo ime, eto koliko sam bijesan – kazao je Giggsov otac Danny Wilson..

Bivša žena ‘uzela’ 40 milijuna

Ryanovu aferu s bratovom suprugom otac mu do danas nije oprostio pa tako ni vijest da je imenovan izbornikom Walesa nije primio s oduševljenjem.

– Sramim se što mi je sin. Potpuno je uništio život svoga brata! Za mene je on samo bivši nogometaš i ništa više od toga. Svaki puta kad se pojavi na televiziji, mijenjam program. Ne mogu ga vidjeti.

Giggsov je brak preživio preljube sa starletom i šogoricom, supruga Stacey je ostala uz njega i nakon što ga se obitelj odrekla. Nogometaš je, kako bi dokazao posvećenost braku, pristao i na liječenje od ovisnosti o seksu. Idila, međutim, nije dugo potrajala. Stacey je ostavila Ryana poslije deset godina braka nakon što ga je uhvatila u flertu s konobaricom. Bila je to kap koja je prelila čašu, a gradu obiteljske kuće Giggsovih u Manchesteru anonimci su išarali grafitima “Preljubnik”, “Je li bila vrijedna?”. Luksuznu vilu u kojoj je ostao sam Giggs je zimus prodao za 29,5 milijuna kuna.

Stacey je suprugovu nevjeru bogato naplatila i u brakorazvodnoj parnici. Bivša gospođa Giggs danas se tješi s 40 milijuna eura i u zagrljaju deset godina mlađeg, 30–godišnjeg Maxa Georga.