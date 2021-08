Izbornik Tucak bi najradije da ocjenjuje sam sebe

U finalu vaterpolskog turnira na Olimpijskim igrama u Tokiju igrat će reprezentacije Grčke i Srbije. Grci su u polufinalu svladali reprezentaciju koja je nas izbacila iz borbe za medalje Mađarsku s 9:6 i ostvarili povijesni uspjeh – prvi put su u finalu Olimpijskih igara.

A junak njihove pobjede bio je novi Jugov igrač Stylanos Argyropoulos koji je postigao četiri pogotka. U drugom polufinalu Srbi su pobijedili Španjolce s 10:9. Nas, dakako, više zanimaju naši vaterpolisti koji su nakon poraza od Mađara gurnuti u borbu za peto mjesto. Nevoljko to odrađuju, vidi se to po njihovim izjavama, ali ipak su smogli snage i usredotočenosti da u razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta još jednom pobijede Crnu Goru, ovaj put s 12:10.

A nakon utakmice izbornik Ivica Tucak je u kamere HRT-a rekao:

– Znate i sami da ovo nije nešto specijalno. Nit’ je važno, nit’ je bitno. Morali smo igrati, ali ono što je važno je da smo odigrali muški i pošteno koliko treba i na tome momcima čestitam. Pokušat ćemo i tu utakmicu za peto mjesto odigrati maksimalno koliko možemo. Moramo završiti ovaj Tokio, željeli smo puno više. Na, žalost u toj jednoj utakmici četvrtfinala koja vas vodi gore ili dolje, mi smo ovaj put otišli dolje. Javljaju se sad dušobrižnici, a mi sami znamo koliko smo napora i odricanja uložili u sve ovo – napomenuo je Tucak.

Nije jasno na koje je to “dušobrižnike” Tucak mislio, očito na sve one koji se usude kritizirati njegov rad. Tucak bi najradije da ocjenjuje sam sebe, ali to ne može proći. Ima ga pravo kritizirati, odnosno procjenjivati što je napravio, posebno u posljednje dvije godine, svatko od onih četiri milijuna Hrvata koji ga i plaćaju. Čak i oni koji pojma nemaju o vaterpolu...

U dvoboju za peto mjesto hrvatski će se vaterpolisti u nedjelju u sedam sati sučeliti s Amerikancima koji su bili bolji od Talijana sa 7:6.