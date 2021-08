Naši stručnjaci otkrivaju razloge neuspjeha Hrvatske u Tokiju: 'Užasno mi je žao...'

Hrvatska je javnost teško primila poraz svojih vaterpolista u utakmici s Mađarima (11:15) na Olimpijskim igrama u Tokiju. Ostali smo tako bez medalje na koju smo svi računali. Istina je da su se izabranici Ivice Tucka na OI plasirali ne posljednjim vlakom, nego posljednjim vagonom (nakon maratonskog niza peteraca u utakmici za treće mjesto s Rusima na turniru u Rotterdamu – 25:24), ali u Japanu smo ostvarili lijepe pobjede protiv Crne Gore i Srbije. Pa, gdje je krenulo po zlu? Zbog čega smo izgubili od Mađara i tko je kriv? To su pitanja koja smo postavili dvojici naših iskusnih vaterpolskih stručnjaka: bivšem izborniku Zoranu Roji (65) i najuspješnijem treneru Mladosti Ozrenu Bonačiću (79). Evo što kažu:

Izostalo “skidanje glava”

– U momčadskim sportovima sve počinje od obrane, a naša obrana s Mađarima nije bila na razini tako važne utakmice. Primili smo čak 15 pogodaka, a samo jedan igrač, Manhercz, zabio nam je sedam. Ne pamtim da je netko pogodio toliko puta u tako važnoj utakmici. Poklopilo se puno toga lošega, a s Mađarima, kad ne igrate čvrsto, kad im date prostor, kad ih pustite, oni su nepobjedivi. A naša obrana nije bila čvrsta, dopustili smo im previše lakih golova – kaže Roje.

– Užasno mi je žao da smo ovako prošli, posebno zato što smo u pojedinim utakmicama pružali fantastičnu igru. Kako koji dan, nekad smo bili jako dobri kao protiv Srbije, nekad loši, kao protiv Španjolaca i Mađara. A pobijedili smo i Crnu Goru dok se ona još nije raspala. No protiv Mađara svi su naši igrači odigrali ispod svoje razine, podbacila je kompletna obrana. Izostao je presing, blok, bili smo mlitavi, dali smo Mađarima previše prostora umjesto da ih čvrsto držimo, toliko čvrsto da se oni bore da prežive – dodaje Bonačić koji je i kao igrač i kao trener vodio velike bitke s Mađarima.

OK, odigrali smo slabo u obrani, ali zašto? Što je kumovalo tome?

– Teško mi je objasniti tako slabu igru u obrani, ono što mi se nameće je misao da smo pogriješili u tjelesnoj pripremi. Formu treba i obnavljati, a mi je nismo imali kad nam je bila najpotrebnija. Ako nam je Nagy obranio čak 14 udaraca, onda to znači da to nisu bili pravi šutevi. Ja kažem da je problem u fizici, ali možda je i nešto drugo u pitanju – napomenuo je Bone, dodavši:

Možda bi Marcelić pomogao?

– Mislim da smo zaslužili više, borbu za zlato, ali u igrama reprezentacije nije bilo kontinuiteta, prevelike su to oscilacije u igri.

Roje ukazuje na veliku izjednačenost u svjetskom vrhu:

– Grci su sve gubili, ali su u Tokiju podignuli formu. Španjolci su prije mjesec-dva bili izvan svake forme, a sad briljiraju. Turnir je jak, dugo nije bilo takve izjednačenosti u svjetskom vrhu. Između ovih sedam momčadi – Hrvatske, Srbije, Mađarske, Italije, Španjolske, Grčke i Crne Gore – praktično svatko može biti i prvi i posljednji, a tu su i Australija i SAD koje ja nazivam plutajućim minama.

Bi li sve bilo drugačije da je izbornik Tucak u srazu s Mađarima imao na dispoziciji i drugog vratara Ivana Marcelića kojega je žrtvovao zarad jednog igrača više u “polju”. Bijač je, nažalost, brzo nanizao šest obrana, ali poslije je digao rampu i sve je ulazilo...

– Teško mi je to reći, ali vratar je u vaterpolu najvažnija karika, ne kažu uzalud da je on pola momčadi. A ja sam znao govoriti svojim igračima da je za dobru obranu vratar zaslužan 50 posto, a za lošu svih 100 posto. Šteta je da Tucak nije imao na raspolaganju Marcelića, on bi možda mogao preokrenuti neke stvari iako ne dvojim da je Bijač vrhunski golman. Ali i najbolji su zamjenjivi – smatra Bonačić.

– Uvijek su to riskantne odluke, ali Bijač je puno toga obranio na prethodnim utakmicama. I što se sastava tiče, nema tu puno prostora za promjene, to je generacija koja je hrvatskom vaterpolu donijela mnoge uspjehe – pridodao je Roje.

A na upit treba li Tucak ostati ili otići, naši su sugovornici ovako odgovorili.

– Nisam za to mjerodavan – rekao je Bonačić, dok je Roje bio nešto opširniji:

– A ne može se stalno pobjeđivati. Mislim da se u cjelini u reprezentaciji radilo dobro, a sad treba vidjeti treba li što promijeniti.

Za kraj Bone je, kao više za sebe, zaključio:

– Ne ide nam baš najbolje u posljednje vrijeme. Reprezentacija je ostala bez medalje, a i Mladost mi se raspada i jako mi je žao zbog toga.

