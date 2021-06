Izbornik Emanuele Zanini objavio popis od 16 igrača za pripreme

Izbornik hrvatske muške odbojkaške reprezentacije Emanuele Zanini obojavio je popis od 16 igrača na koje računa na pripremama za Europsko prvenstvo koje će se od 1. do 19. rujna održati u poljskoj, Češkoj, Estoniji i Finskoj.

- Krećemo 12. srpnja u Osijeku s pripremama za Europsko prvenstvo. Zadovoljan sam svime što Osijek nudi, to je dobra lokacija i tamo imamo sve što nam treba. Bio sam u Osijeku kada sam kao trener vodio Mladost i dobro znam što tamo možemo očekivati - rekao je Zanini i objasnio pozivanje novih igrača u sastav:

- Cvanciger je mlad i perspektivan igrač i sigurno je jedna od budućnosti hrvatske odbojke. Po meni je trenutno najveći talent u mladim generacijama. Naravno da još mora puno raditi da dostigne najvišu razinu i da poboljša svoje odbojkaške vještine. On je na popisu 16 najboljih igrača koje imamo i koje u ovom trenutku možemo skupiti.

Hrvatska će tijekom priprema odigrati i nekoliko utakmica.

- Planiramo prijateljske utakmice s Bugarskom, Slovenijom i Turskom, to je već dogovoreno, ali i još nešto dogovaramo, no ne mogu još potvrditi do kraja. Moguće da uleti i neki pripremni turnir ili će pak samo biti pripremne utakmice, ovisit će o situaciji. Slovenija nam dolazi u Osijek, a s Bugarskom i Turskom ćemo igrati u Bugarskoj.

Koje su vaše ambicije pred Europsko prvenstvo?

- Već to što smo se kvalificirali za nas je, moramo biti iskreni, velika stvar. Ali sada idemo pokušati napraviti korak dalje. Sada sve počinje ispočetka, i ne želim postavljati granice. Moramo biti realni i pošteni prema sebi, ali naravno da je želja ući u drugi krug. Samo, za to moramo igrati bolje nego u kvalifikacijama jer je ovo sada na EP ipak puno viša razina. Imamo zanimljivu skupina,no ako želiš popraviti svoj renking, moraš popraviti i svoju igru. Francuska i Njemačka su svakako favoriti u našoj skupini, a s drugima se vjerujem možemo ravnopravno nositi. Ali, samo ako budemo igrali najbolje što možemo. Onda ćemo se moći nositi sa svima.



REPREZENTACIJA HRVATSKE:

Organizatori igre: Bernard Bakonji i Timofej Žukovski

Dijagonale: Leo Andrić, Ivan Raič i Gabrijel Cvanciger

Primači-pucači: Marko Sedlaček, Filip Šestan, Tino Hanžić, Ivan Zeljković i Marino Marelić

Srednji blokeri: Sandro Dukić, Kruno Nikačević, Dominik Brčić i Tomislav Mitrašinović

Liberi: Sven Šarčević i Hrvoje Pervan