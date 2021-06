Uefa Modrića proglasila igračem trećeg kola, a svima je za oko zapeo jedan detalj

Luka Modrić briljirao je u posljednjoj utakmici Hrvatske u skupini na Euru u kojoj je naša momčad nadjačala domaćina Škotsku sa 3:1. Realov veznjak zabio je pogodak dodao asistenciju, a imao je čak 91 posto točnih dodavanja.

Sjajnu igru prepoznali su i posjetitelji Uefine internetske stranice pa su ga u snažnoj konkurenciji proglasili najboljim igračem trećeg kola na Euru.

🇭🇷 With a goal, assist & 91% passing accuracy, Luka Modrić is your Top Performer for Matchday 3 👏👏👏@FedExEurope | #EUROPZ | #EURO2020 pic.twitter.com/I46ri6TNJD — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 25, 2021

Zanimljivo, kako ga je Uefa u spomenutoj utakmici zaobišla te je igračem susreta proglasila Nikolu Vlašića, strijelca vodećeg pogotka.

Primjetili su to i brojni korisnici na Uefinoj stranici pa su ispod objave o Modrićevu priznanju za igrača trećeg ismijali europsku krovnu organizaciju. Evo nekih od komentara...

and yet you gave Nikola Vlašić the Star of the Match award LOL — Brent J 🇭🇷🥈 (@BJerols) June 25, 2021

Man of the week is modric, whereas man of the match was vlasic pic.twitter.com/ICtmz5Yv5I — Aakash Sigdel (@AakashSigdel5) June 25, 2021

So why didn't y'all even give him the Star of the Match award? @Heineken — Lufasa (@theotherahmed) June 25, 2021

