Izbornik Bišćan objavio popis za play-off protiv Danske, upitna je najveća zvijezda mladih vatrenih

Hrvatski mladići pripremaju se za nadolazeće vrlo važne utakmice protiv Danske u sklopu doigravanja za europsku smotru.

Povodom toga, zzbornik mlade hrvatske U-21 reprezentacije, Igor Bišćan, objavio je popis igrača za predstojeće utakmice dodatnih kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2023. godine protiv Danske.

Na Bišćanovom popisu našli su se sljedeći igrači: Dominik Kotarski (PAOK), Veldin Hodža (Rijeka), David Čolina (Hajduk), Mario Vušković (HSV), Hrvoje Smolčić (Eintracht), Bartol Franjić (Wolfsburg), Marco Pašalić (Borussia Dortmund), Jurica Pršir (Gorica), Roko Šimić (RB Salzburg), Luka Sučić (RB Salzburg), Gabriel Vidović (Vitesse), Ivor Pandur (Fortuna Sittard), Krešimir Krizmanić (Gorica), Mauro Perković (Istra 1961), Jakov Anton Vasilj (Lokomotiva), Martin Baturina (Dinamo), Igor Matanović (St. Pauli), Stipe Biuk (Hajduk), Toni Fruk (Gorica), Dion Drena Beljo (Osijek), Nikola Soldo (Köln), Silvio Goričan (Lokomotiva), Nikola Čavlina (Lokomotiva), Niko Janković (Zrinjski) i Michele Šego (Varaždin).

🇭🇷🆚🇩🇰 #Croatia U-21 head coach Igor Bišćan presents the squad for the upcoming #U21EURO play-off against Denmark! 🔥#Family pic.twitter.com/Q4esbnHUeP