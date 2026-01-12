Joško Gvardiol uspješno operiran. Svi navijači Hrvatske nadaju se da će se oporaviti za SP

Dobre vijesti stigle su iz Londona, gdje je Joško Gvardiol uspješno operiran nakon loma goljenične kosti (tibije) desne noge. Na zahvatu je inzistirao njegov klub, Manchester City, koji je osigurao da operaciju obavi najbolji engleski kirurg, isti onaj koji je nedavno operirao i Matea Kovačića. Prema prvim informacijama, sve je prošlo u najboljem redu, a mladi hrvatski branič osjeća se dobro i spreman je za dug i zahtjevan proces rehabilitacije koji ga sada očekuje. Gvardiol će se iz Londona vratiti u Manchester, gdje će pod budnim okom liječničke službe engleskog prvaka započeti svoj put prema oporavku. Iako je HNS ponudio mogućnost da dio rehabilitacije odradi u Hrvatskoj, izvjesno je da će cijeli proces proći u Engleskoj, gdje mu je osigurana vrhunska medicinska skrb.

Podsjetimo, teška ozljeda dogodila se tijekom derbija Premier lige između Manchester Cityja i Chelseaja. U jednom duelu u drugom poluvremenu, Gvardiol je zadobio prijelom koji ga je odmah udaljio s terena i stavio ogroman upitnik na ostatak sezone, ali i na ono što cijelu Hrvatsku najviše zanima – nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. koje počinje sredinom lipnja. Prognoze za ovakve ozljede uvijek su nezahvalne i govore o oporavku koji traje između tri i šest mjeseci, a ponekad i dulje, ovisno o tijeku rehabilitacije. Vrijeme je, dakle, najveći protivnik u ovoj situaciji, a svaki dan oporavka bit će ključan u borbi za povratak na travnjak u punoj snazi.

Iz Hrvatskog nogometnog saveza stižu poruke opreznog optimizma. Voditelj zdravstvene službe HNS-a, Tomislav Vlahović, izrazio je nadu da će se Gvardiol uspjeti oporaviti na vrijeme. "Nadamo se da će se Joško oporaviti za Svjetsko prvenstvo. Vjerujemo da je to realno. Nikad ne znate kako će se stvari razvijati tijekom rehabilitacije, ali naša nada je snažna", izjavio je Vlahović za Sportske novosti. Dodao je kako očekuje da bi kost trebala zacijeliti unutar pet mjeseci, no ističe da je jedno cijeljenje kosti, a drugo povratak natjecateljskom nogometu. Gvardiolova mladost i snažan organizam mogli bi ubrzati proces, a ohrabruje i činjenica da je u rukama vrhunskih stručnjaka u Manchesteru.

Sam Gvardiol pokazao je nevjerojatnu mentalnu snagu odmah nakon ozljede, poručivši putem Instagrama kako ga ovaj težak trenutak neće definirati te da će se boriti da se vrati jači za svoj klub i reprezentaciju. Dodatnu motivaciju pronalazi u primjeru suigrača iz reprezentacije, Ivana Perišića, koji se nakon puknuća križnog ligamenta koljena, još teže ozljede, uspio vratiti i zaigrati na Europskom prvenstvu 2024. godine. Ta priča o nevjerojatnoj upornosti i volji sada je uzor i Jošku, koji pred sobom ima najtežu bitku u dosadašnjoj karijeri. Hrvatska i Manchester City sada zajednički prate svaki korak oporavka svog braniča, nadajući se čudu i povratku stupa obrane za najveću svjetsku nogometnu smotru.