Ivica Obrvan: Zadovoljan sam priprema, želimo dobro izgledati dobro na terenu

Hrvatske rukometašice su završile s pripremama u Poreču za Croatia Cup u kojem ih čekaju susreti sa Senegalom i s Poljskom, a izbornik Ivica Obrvan i njegove igračice su zadovoljni s učinjenim u ovom kratkom vremenu.

"Imali smo četiri treninga, ali ja sam zadovoljan s ovim što smo napravili u tako kratkom vremenu. Fokus nam je bio da probamo posložiti sredinu obrane gdje smo pretrpjeli najveće gubitke. Djevojke rade dobro, fokusirane su, koncentrirane s izraženom željom da napravimo nešto i da izgledamo dobro na terenu. Motivacija je prisutna, mlađe igračice žele pokazati da imaju svoje mjesto u reprezentaciji i to mi je drago vidjeti", kazao je Obrvan osvrnuvši se na prvu utakmicu na Croatia Cupu koju njegove igračice igraju protiv Senagala.

"Zadnju utakmicu protiv Senegala igrali smo prije dvije godine, odigrali smo neriješeno. To je dobra provjera kao i Poljska poslije, to su dvije utakmice koje će poslužiti kao priprema za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Želja mi je bila da nešto probamo, da namjestimo neke detalje, da sve igračice dobiju minutažu i da pokažu na nekim mjestima koja im nisu prirodna u klubovima u kojima igraju koliko nam mogu pomoći", dodao je, naglasivši kako vjeruje da će to na terenu izgledati korektno i poslužiti svrsi.

S njim se slažu i reprezentativke Lana Burić i Tina Barišić koje su također zadovoljne time kako su prošla četiri dana priprema u Poreču.

"Jako dobro radimo, treninzi su bili intenzivni, ali bitno je da je atnosfera u ekipi odlična. Znamo što nas čeka i pripremamo se za to, radimo na detaljima u napadu i obranu, ali smo više fokusirane na tranziciju i na čvrstinu u obrani jer će nam to biti bitno i u drugim utakmicama", rekla je Burić o pripremama.

"Jučer nam je došla i Ana Malec tako da smo sada kompletne i stvarno možemo biti zadovoljne ovim dijelom priprema. Kvalitetno radimo i sad nam ostaje da vidimo kakve smo kada krenu ove dvije utakmice na Croatia Cupu", nadovezala se Barišić.

Što se tiče Senegala, obje ih cijene kao ekipu i ističu koliko je ta utakmica važna da reprezentacija vidi gdje stoji.

"Senegal je jako brza i čvrsta ekipa, imaju brza krila, mi ih respektiramo, ali fokus je na nama i našoj igri. Trebamo se fokusirati na prvu utakmicu pa ćemo onda dan po dan", kazala je Burić.

"Sutra nas čeka utakmica sa Sengealom, te cure igraju po Europi, u Francuskoj najviše, druga utakmica je Poljska koja je jedna odlična provjera i odlična ekipa da vidimo gdje se sada nalazimo u ovom trenutku", zaključila je Barišić.

Utakmica sa Senegalom je na rasporedu sutra s početkom u 17 sati i igra se u dvorani u Novigradu/Cittanovi. Druga je u nedjelju u isto vrijeme protiv Poljske.