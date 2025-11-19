Naši Portali
LOŠ NIZ

Zagreb upisao osmi poraz u Ligi prvaka, europski prvak je protutnjao Arenom

Susret 8. kola Lige prvaka između rukometaša Zagreba i Magdeburga
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Hina
19.11.2025.
u 23:15

Ova dva kluba igrala su i prošlog tjedna u Magdebrugu, njemački sastav je u GETEC Arene slavio sa 27-22, dok je u zagrebačkoj Areni pobijedio sa +8 (43-35).

Nastavalja se niz poraza rukometaša Zagreba u Ligi prvaka. U susretu osmog kola B skupine Zagreb je pred svojim navijačima izgubio od Magdeburga sa 35-43 upisavši i osmi poraz. Hrvatski prvak upisao je i osmi poraz, dok je aktualni europski prvak ostvario i osmu pobjedu.

Ova dva kluba igrala su i prošlog tjedna u Magdebrugu, njemački sastav je u GETEC Arene slavio sa 27-22, dok je u zagrebačkoj Areni pobijedio sa +8 (43-35).

Zagreb je poveo 1-0 i bilo je to jedino vodstvo domaćina. Magdeburg je u 13. minuti imao četiri gola prednosti (8-4), u 21. minuti je bilo +6 (15-9), a na poluvremenu velikih osam golova razlike (22-14). Domaća obrana u prvom dijelu nije pronašla rješenje za Matthiasa Muchea sa šest i Tima Hornkea s pet golova, dok je Matej Mandić na gostujućim vratima imao osam obrana.

Kod Zagreba u prvom dijelu po tri gola su zabili Luka Lovre Klarica i Ihar Bialiauski, dok su vratari Ante Grbavac i Haris Suljević imali svaki samo po jednu obranu.

U drugom dijelu obrane su bile na "odmoru", pa je taj dio igre završio sa 21-21. Njemački sastav je kontrolirao rezultat i do kraja rutinski priveo susret kraju.

Magdeburg su do slavlja predvodili Musche sa 11 golova, te Hornke sa sedam golova, dok je Mandić završio sa 12 obrana. Kod Zagreba najefikasniji su bili Bialiauski s osam golova, Adin Faljić je dodao šest, a Klarica i Glavaš po pet golova. Suljević je imao tri obrane.

U preostalim susretima osmog kola sastaju se PSG - Barcelona, GOG Gudme - Wisla Plock, te Pick Szeged - Eurofarm Pelister.

Nakon nepotpunog kola Mageburg vodi sa maksimalnih 16 bodova, dok je Zagreb na "nuli". U idućem kolu hrvatski prvak će 27. studenog gostovati kod mađarskog Pick Szegeda.

SKUPINA B - 8. kolo:
ZAGREB - Magdeburg    35-43 (14-22)
PSG - Barcelona
U četvrtak, 20. studenog:
GOG Gudme - Wisla Plock
Pick Szeged - Eurofarm Pelister

Ključne riječi
rukomet Magdeburg Zagreb

